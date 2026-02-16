NYT рассказала, как ИИ-видео драки Круза и Питта напугало Голливуд

Брэд Питт и Том Круз (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Недовольство и страх в Голливуде вызвал 15-секундный ролик, созданный искусственным интеллектом, в котором актеры Брэд Питт и Том Круз выясняют отношения на крыше, сообщает The New York Times (NYT).

Видео было создано ирландским режиссером Руайри Робинсоном с помощью Seedance 2.0 (инструмент для генерации видео на основе ИИ, принадлежащий китайской компании ByteDance) и включает типичные элементы экшн-сцены: смена ракурсов во время демонстрации драки, отточенные трюки актеров и их диалог, звуковые эффекты. Ролик оказался настолько убедительным, что вызвал резкую реакцию со стороны голливудских студий и профессиональных объединений.

Так, исполнительный директор Ассоциации кинокомпаний (MPA) Чарльз Ривкин призвал компанию ByteDance «немедленно прекратить противоправную деятельность». Он заявил, что создание таких роликов — несанкционированное использование произведений, защищенных авторским правом.

Компания Disney обвинила ByteDance в предоставлении Seedance 2.0 «пиратской» библиотеки персонажей Disney, которые начали использоваться в создании любительского контента.

Среди голливудских авторов по поводу ролика высказался сценарист «Дэдпула» Ретт Риз, заявив, что у него пробежал мороз по спине от увиденного. При этом самое страшное, по его мнению, заключается в неизбежной перспективе использования ИИ некоторыми студиями в целях экономии. «Сценарий, написанный ИИ, обойдется дешевле, чем тот, который напишу я. Где-то в глубине души именно это и вызывает ужас», — пояснил он.

Компания ByteDance также обладает правами на социальную сеть TikTok и оценивается в $480 млрд. Представленная ей программа Seedance 2.0, способная генерировать ролики по запросу пользователей, конкурирует с Veo от Google и Sora от OpenAI. За несколько дней после выпуска новой версии пользователи создали массу альтернативного контента: от концовки сериала «Игра престолов» до трансформации героини-антагониста из фильма «Звонок».