В Москве расширили форматы профориентации для будущих врачей

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Столичные власти планомерно, на протяжении десяти лет выстраивают систему предпрофессионального образования, чтобы помочь школьникам в профориентации и получить углубленные знания в интересующих их сферах. В рамках этой программы недавно для учащихся медклассов провели экскурсии в ведущие клиники города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, экскурсии в больницы, проводимые для учеников специализированных медицинских классов, традиционно вызывали широкий интерес, и в мэрии решили предоставить ребятам шанс попробовать свои силы на практике. Ребята провели учебные дни в крупнейших городских больницах и узнали нюансы работы этих учреждений.

«Так юные москвичи еще со школьной скамьи смогут убедиться в своем выборе и даже получить первый опыт, — подчеркнула вице-мэр. — Ребята в рамках учебных дней приехали в Коммунарку и Филатовскую больницу как стажеры. Они работали на симуляторах, разбирали настоящие истории болезней. Со школьниками общались практикующие, признанные профессионалы — главные врачи этих учреждений, искренне отвечали на вопросы и рассказывали о том, как добились успеха в сфере».

В частности, школьники узнали о сложностях в работе главврача и наиболее актуальных в будущем направлениях медицины у директора Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Дениса Проценко, главного врача центра Алексея Афонина и главного врача ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Валерия Вечорко.

Глава ММКЦ «Коммунарка» выразил надежду, что такие встречи полезны для ребят. «Мы к ним подходим неформально, общаемся искренне, делимся личным опытом и показываем, как устроена работа в клиниках, ― уточнил Проценко. ― Кроме того, мы собираем обратную связь от ребят, что им интересно, вносим элементы интерактива ― померить температуру, давление, показываем нашу деятельность изнутри и без иллюзий».

По мнению специалиста, эти школьники являются будущим нашей медицины. «Ты видишь их неравнодушные глаза, и это, конечно, мотивирует продолжать работу, развивать клинику, ― добавил глава ММКЦ «Коммунарка». ― Кроме того, самое важное для меня ― дать понять, что врач без эмпатии не может быть хорошим врачом, потому что технологии можно научить, иностранные языки — выучить, любую технику — освоить, но, если в человеке нет чувства сопереживания больному, это робот, а не врач».

Отметим, что во время экскурсий будущие врачи сами увидели, какие уникальные технологии и подходы к лечению применяются в современных многопрофильных стационарах. Вместе с докторами старшеклассники обсудили реальные клинические случаи в медицинской практике, которые они будут разбирать на занятиях своего школьного спецкурса.

Такой формат погружения в профессию — стандарт для учеников медицинских классов, которые появились в системе московского образования в 2015 году. На данный момент в них обучаются около 6,7 тыс. старшеклассников 124 столичных школ.