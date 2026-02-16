 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Во ВШЭ оценили долю выпускников с избыточным образованием

ВШЭ: до 40% выпускников вузов избыточно образованы для своей работы
Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

От 34 до 40% российских бакалавров и специалистов, которые выпустились из вузов в 2021–2023 годах, работают на должностях, где высшее образование не требуется. Об этом говорится в исследовании старших научных сотрудников лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики (ВШЭ) Ксении Рожковой, Натальи Емелиной, Павла Травкина и заведующего лабораторией, проректора Сергея Рощина. Работа «Феномен «избыточного образования» выпускников российских вузов» опубликована в журнале «Вопросы экономики» (РБК с ней ознакомился).

Доля варьируется в зависимости от года выпуска и метода измерения, но в целом остается стабильно высокой, говорится в работе.

Меньше всего таких специалистов в отраслях с высокими требованиями к квалификации — образовании (9,6%), здравоохранении (19,3%), IT-секторе (22,9%) и науке (23%). На другом конце спектра находятся отрасли с низкими барьерами входа или большим объемом рутинных задач — гостиницы и общепит (64,1%), транспорт и хранение (62,1%), финансы и страхование (59,2%) и торговля (55%).

Чем «избыточное» образование выпускников вузов мешает экономике России
Подписка на РБК
Фото:Максим Платонов / БИЗНЕС Online / Global Look Press

Более двух третей избыточно образованных сконцентрированы на позициях служащих, работников сферы услуг и неквалифицированных рабочих — должностях, не имеющих очевидных выходов в более высокие квалификационные группы, то есть не предполагающих карьерного роста.

Последствия избыточного образования ощущают как работодатели, так и сами работники - их зарплата ниже ожидаемого уровня, падает удовлетворенность работой и жизнью, приобретенные навыки обесцениваются, а возможности дальнейшего карьерного роста ограничены, говорится в работе.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева отмечает, что случай России не уникален, в странах с массовым доступом к образованию эффект его «избыточности» тоже имеет место.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Теги
высшее образование выпускники вузы НИУ ВШЭ
Материалы по теме
Путин поручил изменить название среднего профессионального образования
Общество
Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам
Общество
Власти отозвали лицензию у вуза в Подмосковье и закрыли набор в еще один
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Российский горнолыжник не смог финишировать в слаломе на Олимпиаде Спорт, 13:01
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального Политика, 12:59
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33