Во ВШЭ оценили долю выпускников с избыточным образованием

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

От 34 до 40% российских бакалавров и специалистов, которые выпустились из вузов в 2021–2023 годах, работают на должностях, где высшее образование не требуется. Об этом говорится в исследовании старших научных сотрудников лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики (ВШЭ) Ксении Рожковой, Натальи Емелиной, Павла Травкина и заведующего лабораторией, проректора Сергея Рощина. Работа «Феномен «избыточного образования» выпускников российских вузов» опубликована в журнале «Вопросы экономики» (РБК с ней ознакомился).

Доля варьируется в зависимости от года выпуска и метода измерения, но в целом остается стабильно высокой, говорится в работе.

Меньше всего таких специалистов в отраслях с высокими требованиями к квалификации — образовании (9,6%), здравоохранении (19,3%), IT-секторе (22,9%) и науке (23%). На другом конце спектра находятся отрасли с низкими барьерами входа или большим объемом рутинных задач — гостиницы и общепит (64,1%), транспорт и хранение (62,1%), финансы и страхование (59,2%) и торговля (55%).

Более двух третей избыточно образованных сконцентрированы на позициях служащих, работников сферы услуг и неквалифицированных рабочих — должностях, не имеющих очевидных выходов в более высокие квалификационные группы, то есть не предполагающих карьерного роста.

Последствия избыточного образования ощущают как работодатели, так и сами работники - их зарплата ниже ожидаемого уровня, падает удовлетворенность работой и жизнью, приобретенные навыки обесцениваются, а возможности дальнейшего карьерного роста ограничены, говорится в работе.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева отмечает, что случай России не уникален, в странах с массовым доступом к образованию эффект его «избыточности» тоже имеет место.