Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала»
Вырос интерес к произведениям английских писательниц сестер Бронте, вызванный маркетинговой кампанией и спорами вокруг новой экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Об этом РБК сообщили в федеральной книжной сети «Читай-город».
С начала 2025 года продажи книг Эмили Бронте выросли на 78% по сравнению с прошлым годом. В рейтинге популярности лидирует Эмили, за ней следуют Шарлотта и Энн Бронте. Общие продажи произведений сестер за прошлый год достигли 75 тыс. экземпляров, а интерес к книгам Шарлотты и Энн вырос на 22%.
Топ самых продаваемых книг сестер возглавил «Грозовой перевал» авторства Эмили Бронте, изданный в 1847 году. На втором месте — «Джейн Эйр» старшей сестры - Шарлотты. На третьем — «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» - младшей, Энн Бронте. Также в пятерку вошли «Агнес» Энн Бронте и «Шерли» Шарлотты Бронте.
Особенно быстро растут продажи менее известных произведений: так, например, роман «Шерли» подорожал в два раза.
На прошлой неделе в зарубежный прокат вышел новый «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Самая первая экранизация романа появилась еще в 1920-м — в эпоху немого кино. Наиболее известны классическая версия 1939 года (реж. Уильям Уайлер, с Лоуренсом Оливье), драма 1992 года (с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош), версия 2011 года (режиссер Андреа Арнольд).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»