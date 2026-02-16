 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала»

Продавцы книг отметили интерес покупателей к произведениям сестер Бронте
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вырос интерес к произведениям английских писательниц сестер Бронте, вызванный маркетинговой кампанией и спорами вокруг новой экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Об этом РБК сообщили в федеральной книжной сети «Читай-город».

С начала 2025 года продажи книг Эмили Бронте выросли на 78% по сравнению с прошлым годом. В рейтинге популярности лидирует Эмили, за ней следуют Шарлотта и Энн Бронте. Общие продажи произведений сестер за прошлый год достигли 75 тыс. экземпляров, а интерес к книгам Шарлотты и Энн вырос на 22%.

Топ самых продаваемых книг сестер возглавил «Грозовой перевал» авторства Эмили Бронте, изданный в 1847 году. На втором месте — «Джейн Эйр» старшей сестры - Шарлотты. На третьем — «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» - младшей, Энн Бронте. Также в пятерку вошли «Агнес» Энн Бронте и «Шерли» Шарлотты Бронте.

Особенно быстро растут продажи менее известных произведений: так, например, роман «Шерли» подорожал в два раза.

На прошлой неделе в зарубежный прокат вышел новый «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Самая первая экранизация романа появилась еще в 1920-м — в эпоху немого кино. Наиболее известны классическая версия 1939 года (реж. Уильям Уайлер, с Лоуренсом Оливье), драма 1992 года (с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош), версия 2011 года (режиссер Андреа Арнольд).

