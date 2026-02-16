Центр Гамалеи разработает «консервы» вакцин против оспы обезьян

Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава может разработать «консервы» вакцин против наиболее актуальных на данный момент и прогнозируемых инфекций, включая оспу обезьян и птичий грипп. Они будут созданы на основе мРНК-технологий. Об этом РБК сообщили в Центре.

«Вакцины-«консервы» подразумевают собой мРНК-конструкцию, прошедшую лабораторную стадию разработки, в ряде случаев 1-ю клиническую фазу оценки безопасности на добровольцах», — рассказали там.

Для разработки вакцины строится специальный производственный корпус. При появлении серьезной инфекции законсервированная вакцина в ускоренном порядке дорабатывается до полной готовности и применения.

В декабре прошлого года Центр Гамалеи выпустил первые три тестовые вакцины от рака. Они также созданы на основе мРНК-технологии.

Доклинические исследования препарата показали, что вакцина способна уменьшить размеры опухолей и замедлить их рост на 60-80% с учетом особенностей. Первыми пациентами, на ком применят препарат, могут стать люди с колоректальным раком.