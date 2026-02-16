Немецкий ледокол Neuwerk застрял в Балтийском море

Фото: Jens Büttner / dpa / Reuters

Немецкий ледокол Neuwerk, эксплуатируемый Федеральным управлением водных путей и судоходства, выведен из строя в Балтийском море из-за «технической неисправности», сообщает NDR.

Ледокол работал в судоходном канале, который ведет к терминалу сжиженного природного газа на острове Рюген. Также он использовался для помощи газовозу. Не добравшись до него, ледокол был вынужден вернуться в порт Мукран.

Судно зашло в порт Ростока, оно останется там до тех пор, пока не будет устранена неисправность. По информации NDR, причиной приостановки работы стало снижение мощности одного из двигателей — она недостаточна для ледокольного движения. Причина потери мощности пока не ясна, ожидается, что специалисты определят ее в понедельник.

Пока Neuwerk неисправен, буксир VB Bremen Fighter будет заниматься ледокольными работами у берегов Рюгена.

Сам танкер-газовоз все еще стоит на якоре, ожидая швартовки к терминалу СПГ. Швартовка была отложена из-за льда у берегов Рюгена.

По данным Управления водных путей, Neuwerk является самым мощным ледоколом в федеральном флоте, он выдерживает груз до 113 тонн.