 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Немецкий ледокол Neuwerk застрял в Балтийском море

Ледокол Neuwerk сломался в Балтийском море
Фото: Jens Büttner / dpa / Reuters
Фото: Jens Büttner / dpa / Reuters

Немецкий ледокол Neuwerk, эксплуатируемый Федеральным управлением водных путей и судоходства, выведен из строя в Балтийском море из-за «технической неисправности», сообщает NDR.

Ледокол работал в судоходном канале, который ведет к терминалу сжиженного природного газа на острове Рюген. Также он использовался для помощи газовозу. Не добравшись до него, ледокол был вынужден вернуться в порт Мукран.

Судно зашло в порт Ростока, оно останется там до тех пор, пока не будет устранена неисправность. По информации NDR, причиной приостановки работы стало снижение мощности одного из двигателей — она недостаточна для ледокольного движения. Причина потери мощности пока не ясна, ожидается, что специалисты определят ее в понедельник.

Пока Neuwerk неисправен, буксир VB Bremen Fighter будет заниматься ледокольными работами у берегов Рюгена.

Сам танкер-газовоз все еще стоит на якоре, ожидая швартовки к терминалу СПГ. Швартовка была отложена из-за льда у берегов Рюгена.

По данным Управления водных путей, Neuwerk является самым мощным ледоколом в федеральном флоте, он выдерживает груз до 113 тонн.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ледокол Германия Балтийское море СПГ
Материалы по теме
Алиханов заявил о планах за год построить еще два ледокольных газовоза
Общество
Yle узнала о планах Финляндии рассредоточить ледоколы из-за России
Политика
Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол в Канаде Степанов прокомментировал ситуацию с конфискованным Ан-124 Политика, 11:27
Акции банка «Санкт-Петербург» прибавили 4% на новостях о дивидендах Инвестиции, 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года Экономика, 11:21
Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области Политика, 11:18
Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада Город, 11:16
«На Играх опасные трассы». Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Спрос на ипотеку в новостройках Москвы вырос за год почти на 40% Недвижимость, 11:14
«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве Политика, 11:12
Manager Magazin узнал о планах Volkswagen урезать расходы на 20% Авто, 11:08
Россиян ожидают трехдневные выходные Общество, 11:08
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае Общество, 11:01
Конец эры «нашел — сравнил — купил». Что теперь работает на маркетплейсахПодписка на РБК, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:57