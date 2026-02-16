Сын Людмилы Солоденко сообщил о смерти актрисы
На 80-м году жизни скончалась актриса Людмила Солоденко. О ее смерти в своем телеграм-канале сообщил сын артистки Андрей Лавров.
«Сегодня на 80-м году жизни скончалась актриса советского кино, солистка оркестра Эдди Рознера. Артистка, которая впервые на сцену вышла в мини-юбке, Людмила Солоденко, моя мать», — написал Лавров.
Людмила Солоденко родилась в Одессе, окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера, выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг. В кино снималась с 1972 года, в том числе в фильмах «Восьмое чудо света» (1981 год), «Кин-дза-дза!» (1986), «Соучастие в убийстве» (1986), «Радости и печали маленького лорда» (2003), «Багровый цвет снегопада» (2008), а также сериалы «ТАСС уполномочен заявить...» (1984) и «Формула» (2004).
