 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Израиле арестовали 20 ортодоксов за нападение на женщин-военных

В Израиле 23 ортодоксальных еврея арестовали за нападение на женщин-военных

В Израиле арестовали 23 ортодоксальных еврея, участвовавших в беспорядках и напавших на двух женщин-военнослужащих, сообщил официальный представитель полиции Дин Эльсдунне.

«На данный момент арестованы 23 подозреваемых, в ходе беспорядков 3 офицера получили ранения», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Инцидент произошел в Бней-Браке в Тель-Авивском округе. Как пишет The Times of Israel, в нападении участвовали несколько сотен евреев, военнослужащие находились с визитом на дому у одного из солдат своего подразделения и не были вооружены.

Сохранность девушек обеспечивали несколько сотрудников правоохранительных органов, они добежали до военных и отвезли их в безопасное место. Протестующие перевернули оставленную полицейскими машину и сожгли служебный мотоцикл.

Глава Генштаба Эяль Замир и премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудили нападение. Последний назвал произошедшее «совершенно неприемлемым».

В Израиле напали на машину с российскими дипломатами
Политика
Мария Захарова

Как сообщает издание, один из местных жителей связался с организацией «Иерусалимская фракция», известной своими акциями протеста против призыва в армию, и заявил, что военнослужащие пытались вручить повестки. Вскоре после этого представители организации распространили информацию через свою горячую линию, что в итоге и спровоцировало нападение.

Представитель организации опроверг какую-либо причастность к инциденту.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Александра Озерова
Израиль нападение арест евреи ЦАХАЛ
Материалы по теме
Стали известны детали нападения на двух женщин в храме Челябинска
Общество
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе
Общество
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России Политика, 02:00
Для обвиняемых в теракте в «Крокусе» запросят пожизненное лишение свободы Общество, 01:58
Сборная США по хоккею напрямую вышла в 1/4 финала, обыграв Германию на ОИ Спорт, 01:43
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна Политика, 01:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Израиле арестовали 20 ортодоксов за нападение на женщин-военных Общество, 01:08
Эрдоган отложил визит в ОАЭ из-за болезни президента страны Политика, 00:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
CBS узнала, что Трамп поддержит удары Израиля по ядерной программе Ирана Политика, 00:35
Открытие завода снарядов в Великобритании задержали уже на полгода Политика, 00:12
Эксперты оценили варианты ядерной политики Европы Политика, 00:06
Сможет ли Рубио помочь Орбану выиграть выборы и остаться премьером Политика, 00:00
Над пятью российскими регионами за три часа сбили почти 50 дронов Политика, 15 фев, 23:56
В Петербурге выявили оспу обезьян у двух вернувшихся из Таиланда мужчин Общество, 15 фев, 23:45
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 15 фев, 23:21