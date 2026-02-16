В Израиле арестовали 20 ортодоксов за нападение на женщин-военных
В Израиле арестовали 23 ортодоксальных еврея, участвовавших в беспорядках и напавших на двух женщин-военнослужащих, сообщил официальный представитель полиции Дин Эльсдунне.
«На данный момент арестованы 23 подозреваемых, в ходе беспорядков 3 офицера получили ранения», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Инцидент произошел в Бней-Браке в Тель-Авивском округе. Как пишет The Times of Israel, в нападении участвовали несколько сотен евреев, военнослужащие находились с визитом на дому у одного из солдат своего подразделения и не были вооружены.
Сохранность девушек обеспечивали несколько сотрудников правоохранительных органов, они добежали до военных и отвезли их в безопасное место. Протестующие перевернули оставленную полицейскими машину и сожгли служебный мотоцикл.
Глава Генштаба Эяль Замир и премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудили нападение. Последний назвал произошедшее «совершенно неприемлемым».
Как сообщает издание, один из местных жителей связался с организацией «Иерусалимская фракция», известной своими акциями протеста против призыва в армию, и заявил, что военнослужащие пытались вручить повестки. Вскоре после этого представители организации распространили информацию через свою горячую линию, что в итоге и спровоцировало нападение.
Представитель организации опроверг какую-либо причастность к инциденту.
