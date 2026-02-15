 Перейти к основному контенту
0

Умер бывший депутат заксобрания Петербурга Игорь Риммер

На 81-м году жизни умер бывший депутат заксобрания Петербурга Игорь Риммер
Игорь Риммер
Игорь Риммер (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил главный редактор «Национального информационного канала» и радиостанции «Родина FM» Дмитрий Грызлов, работавший с депутатом.

Риммер родился в Ленинграде в 1945 году. По образованию был экономистом и юристом. Трудовой путь начал в 1961 году на Петрозаводе учеником электромонтажника.

В феврале 1998 года Риммера избрали депутатом муниципального образования № 34 «Малая Охта» и первым заместителем председателя совета. В 1998 году он стал депутатом заксобрания Петербурга II созыва, входил в комитет по законодательству и был заместителем председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам.

В 2002 году Риммера избрали в заксобрание III созыва. Он входил в постоянную комиссию по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, был зампредом комитета по законодательству, а также был представителем заксобрания по связям с религиозными конфессиями.

В 2004 году Риммер с делегацией отправился в Ватикан, где встретился с предстоятелем Римско-католической церкви Иоанном Павлом II.

В 2007 году Риммера избрали в заксобрание IV созыва. Он входил во фракцию «Единой России», был председателем профильной комиссии по транспортному комплексу и членом постоянных комиссий по вопросам правопорядка и законности, по промышленности, экономике и собственности. Также он оставался представителем заксобрания по связям с религиозными объединениями.

В городском парламенте Риммер, в частности, запомнился инициативой вывести на улицы Петербурга казачьи патрули, которую он продвигал после межэтнического конфликта в карельской Кондопоге.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Санкт-Петербург депутат смерть Заксобрание
