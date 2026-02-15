В Самарской области при возгорании на скважине пострадали четверо рабочих
В Нефтегорском районе Самарской области при возгорании во время капитального ремонта нефтяной скважины пострадали четверо рабочих. Об этом РБК сообщили в СК по Самарской области.
Инцидент произошел 15 февраля. По данным следствия, рабочие получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.
Богатовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку — следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Нефтегорская межрайонная прокуратура также организовала проверку. По предварительным данным, возгорание произошло около 11:00 мск при выполнении подрядной организацией ремонтных работ — загорелся подъемный агрегат, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»