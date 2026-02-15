 Перейти к основному контенту
В Самарской области при возгорании на скважине пострадали четверо рабочих

СК: в Самарской области четыре человека пострадали при ремонте нефтяной скважины
Фото: СК России по Самарской области
Фото: СК России по Самарской области

В Нефтегорском районе Самарской области при возгорании во время капитального ремонта нефтяной скважины пострадали четверо рабочих. Об этом РБК сообщили в СК по Самарской области.

Инцидент произошел 15 февраля. По данным следствия, рабочие получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.

Богатовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку — следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Нефтегорская межрайонная прокуратура также организовала проверку. По предварительным данным, возгорание произошло около 11:00 мск при выполнении подрядной организацией ремонтных работ — загорелся подъемный агрегат, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Антонина Сергеева, Яна Баширова Яна Баширова
Самарская область пострадавшие нефтяная скважина проверка рабочие
