В порту Усть-Луга иностранное судно врезалось в причал и повредило кран

В порту Усть-Луга иностранное судно врезалось в причал, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Сообщение о происшествии поступило накануне. Установлено, что судно при заходе в порт и развороте в условиях ледовой обстановки и из-за ошибки при маневрировании совершило навал на причальную стенку.

Навал — соприкосновение судов или кораблей с неподвижным объектом. Возникает из-за ошибок в расчетах движения или умышленных действий капитана. Отличается от столкновения минимальными повреждениями и отсутствием серьезных последствий.

В результате был поврежден портальный кран. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и водотечности не зафиксировано. По факту происшествия проводится проверка.

В марте 2025 года произошло столкновение нефтяного танкера Stena Immaculate и сухогруза Solong. Первое судно в момент инцидента шло из Греции и стояло на якоре возле порта Гримсби, в то время как второе направлялось из шотландского порта в Роттердам.

Сухогруз врезался в танкер на скорости около 16 узлов (30 км/ч). После столкновения загорелись оба судна, топливо с танкера разлилось в море. В результате ЧП 36 человек доставили на берег, одного из них госпитализировали.