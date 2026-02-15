Умер бывший «главный мышелов» британского МИДа кот Палмерстон

Video

Кот Палмерстон, служивший главным мышеловом МИД Великобритании, умер на Бермудских островах, говорится в сообщении в его официальном аккаунте в соцсети Х.

«Палмерстон, выдающийся кот-дипломат, мирно скончался 12 февраля. Палми был особенным членом команды Дома правительства на Бермудских островах и очень любимым членом семьи. Он был замечательным компаньоном с мягким характером, и его будет очень не хватать», — отмечается в публикации.

Пост о смерти Палмерстона также появился в аккаунте 15-летнего кота Ларри, главного мышелова британского кабмина, проработавшего под руководством шести премьер-министров. Би-би-си называет Ларри бывшим соперником Палмерстона.

«Прощай, старый друг», — говорится в сообщении.

Коты живут в резиденциях британских правителей и официальных ведомствах начиная с XV века. С 1929 года у них есть официальный статус и ежегодное жалование в размере 100 фунтов. Самым известным в XX веке стал кот Хамфри, исполнявший обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мейджоре и Тони Блэре. Хамфри умер в 2008 году в возрасте примерно 18 лет.

Палмерстон получил кличку в честь виконта Палмерстона, министра иностранных дел и премьер-министра XIX века. Кота взяли из приюта Battersea Dogs & Cats Home. Он поступил на работу в министерство иностранных дел, когда ведомство возглавлял Борис Джонсон, и оставил это пост через четыре года, пишет The Guardian. В 2020 году кот вышел на пенсию. В письме по этому случаю говорилось, что Палмерстон предпочел более спокойную жизнь вдали от внимания общественности после работы из дома во время пандемии.

Однако в феврале 2025 года кот вернулся к работе в качестве «консультанта по кошачьим отношениям» при новом губернаторе Бермудских островов Эндрю Мердока.