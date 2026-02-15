 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер бывший «главный мышелов» британского МИДа кот Палмерстон

Умер бывший «главный мышелов» британского МИДа кот Палмерстон
Video

Кот Палмерстон, служивший главным мышеловом МИД Великобритании, умер на Бермудских островах, говорится в сообщении в его официальном аккаунте в соцсети Х.

«Палмерстон, выдающийся кот-дипломат, мирно скончался 12 февраля. Палми был особенным членом команды Дома правительства на Бермудских островах и очень любимым членом семьи. Он был замечательным компаньоном с мягким характером, и его будет очень не хватать», — отмечается в публикации.

Пост о смерти Палмерстона также появился в аккаунте 15-летнего кота Ларри, главного мышелова британского кабмина, проработавшего под руководством шести премьер-министров. Би-би-си называет Ларри бывшим соперником Палмерстона.

«Прощай, старый друг», — говорится в сообщении.

Коты живут в резиденциях британских правителей и официальных ведомствах начиная с XV века. С 1929 года у них есть официальный статус и ежегодное жалование в размере 100 фунтов. Самым известным в XX веке стал кот Хамфри, исполнявший обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мейджоре и Тони Блэре. Хамфри умер в 2008 году в возрасте примерно 18 лет.

Палмерстон получил кличку в честь виконта Палмерстона, министра иностранных дел и премьер-министра XIX века. Кота взяли из приюта Battersea Dogs & Cats Home. Он поступил на работу в министерство иностранных дел, когда ведомство возглавлял Борис Джонсон, и оставил это пост через четыре года, пишет The Guardian. В 2020 году кот вышел на пенсию. В письме по этому случаю говорилось, что Палмерстон предпочел более спокойную жизнь вдали от внимания общественности после работы из дома во время пандемии.

Однако в феврале 2025 года кот вернулся к работе в качестве «консультанта по кошачьим отношениям» при новом губернаторе Бермудских островов Эндрю Мердока.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
смерть Великобритания кот МИД
Материалы по теме
Суд вынес приговор блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа
Общество
В Москве арестовали укравшего и убившего собаку мужчину
Общество
Во Франции женщину оштрафовали за громкое мяуканье кота в поезде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Умер бывший «главный мышелов» британского МИДа кот Палмерстон Общество, 10:44
Ожидания убивают радость. Эти техники помогут не волноваться за результатПодписка на РБК, 10:41
«Крал, дурил, обманывал». Как начиналась Nvidia — компания за $4 трлнПодписка на РБК, 10:28
Politico узнало, какой сигнал дали США Европе на Мюнхенской конференции Политика, 10:22
Посол рассказал, что в Австрии россиян склоняют к отказу от гражданства Политика, 10:19
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 10:02
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
МИД не исключил временное внешнее управление над Украиной Политика, 10:01
Врачи оценили разрешение брать на скорую терапевтов Общество, 10:00
Над Россией за два часа уничтожили 88 беспилотников Политика, 09:56
Почему мы можем вернуться в «темные века» — отвечает китайский экономистПодписка на РБК, 09:38
Инвестиционное двоеборье: как заработать на противостоянии США и Китая Инвестиции, 09:30
«Биполярная картина»: чего инвестору ждать от годовых отчетов компанийПодписка на РБК, 09:30
Генштаб рассказал о полосе безопасности в Сумской и Харьковской областях Политика, 09:18