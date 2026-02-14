Подросток погиб при сходе снега с хоккейного корта в Югре

Фото: МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

В городском поселении Лянтор в Югре один ребенок погиб и один пострадал в результате схода снега с кровли хоккейного корта, сообщает региональное управление СК.

Снежные массы сошли с крыши вечером 14 февраля.

«На группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован», — сказано в сообщении.

СК даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным МЧС Югры, инцидент произошел возле крытого хоккейного корта «Штурм». Прибывшие на место спасатели извлекли детей из-под снега с помощью шанцевых инструментов.

Как уточнил глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой, еще трое детей — участников происшествия были доставлены домой без травм.

Также в субботу, 14 февраля, при обрушении входного козырька здания больницы в городе Котовске Тамбовской области погиб мужчина 1955 года рождения.

По данным следствия, козырек обрушился из-за большого скопления снега. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса (халатность), прокуратура инициировала проверку.