Подросток погиб при сходе снега с хоккейного корта в Югре
В городском поселении Лянтор в Югре один ребенок погиб и один пострадал в результате схода снега с кровли хоккейного корта, сообщает региональное управление СК.
Снежные массы сошли с крыши вечером 14 февраля.
«На группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован», — сказано в сообщении.
СК даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
По данным МЧС Югры, инцидент произошел возле крытого хоккейного корта «Штурм». Прибывшие на место спасатели извлекли детей из-под снега с помощью шанцевых инструментов.
Как уточнил глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой, еще трое детей — участников происшествия были доставлены домой без травм.
Также в субботу, 14 февраля, при обрушении входного козырька здания больницы в городе Котовске Тамбовской области погиб мужчина 1955 года рождения.
По данным следствия, козырек обрушился из-за большого скопления снега. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса (халатность), прокуратура инициировала проверку.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»