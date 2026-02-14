Прокуратура сообщила о госпитализации женщины после сбоя в работе лифта

Фото: Прокуратура города Москвы

В жилом доме на улице Аэростатная в Новой Москве «произошел инцидент» в результате сбоя в работе лифтового оборудования, женщину госпитализировали, сообщила в Max прокуратура Москвы.

Это произошло 10 февраля. Пострадала женщина 1990 года рождения. Детали ее состояния в надзорном ведомстве не уточнили.

Внуковская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Телеграм-канал Baza утверждает, что на уровне примерно 10-го этажа кабина резко рванула и пролетела два этажа, а дальше медленно сползала вниз. По данным канала, это произошло в ЖК «Новое Внуково».

РБК обратился за комментарием в УК «Самолет-сервис» и управление МЧС по Москве.