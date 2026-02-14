Песков назвал 2014 год началом новой эпохи
Переломным моментом для современной эпохи стал 2014-й год, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять [начало новой эпохи] после 2014 года. После 2014 года поменялось все», — сказал он.
По словам пресс-секретаря, тогда «был пройден некий рубикон», предопределивший нынешние реалии. Новая реальность, продолжил представитель Кремля, потребовала от Москвы «решительных действий»
Президент Владимир Путин говорил, что государственный переворот на Украине стал одной из причин военной операции. По его словам, переворот был спровоцирован Западом.
«Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине», — заявил российский лидер в сентябре 2025 года.
