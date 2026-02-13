Погоня полиции за пьяным водителем со стрельбой в Ленобласти. Видео

Появилось видео погони полиции за пьяным водителем в Ленобласти

В Ленобласти полицейские остановили выстрелами по колесам его Kia Sportage. Инцидент произошел ночью 8 февраля в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, сообщается в телеграм-канале петербургской полиции.

Экипаж ГИБДД попытался остановить машину для проверки документов, но 35-летний водитель нажал на газ и начал скрываться. Преследуя нарушителя, полицейские порядка неоднократно требовали остановиться.

В поселке Терволово Гатчинского района после предупредительного выстрела в воздух и попадания по колесам автомобиль остановили. Освидетельствование показало 0,593 промилле алкоголя в крови. Пострадавших нет.

В отношении водителя составили протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление в пьяном виде), ч. 1, 2 ст. 12.3 (невыполнение требований об остановке), ч. 1 ст. 12.25 и ч. 3 ст. 12.16 КоАП. Установлено, что за 2025–2026 годы он привлекался к ответственности 17 раз.