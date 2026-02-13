Охранник СИЗО «Кресты» покончил с собой на рабочем месте

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Охранник покончил с собой в СИЗО № 1 Санкт-Петербурга, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

«Суицид. Дестабилизации деятельности учреждения не допущено», — уточнил он.

В управлении СК по городу сообщили РБК, что следователи работают на месте происшествия.

РБК направил официальный запрос в ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Материал дополняется