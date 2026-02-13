Охранник СИЗО «Кресты» покончил с собой на рабочем месте
Охранник покончил с собой в СИЗО № 1 Санкт-Петербурга, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
«Суицид. Дестабилизации деятельности учреждения не допущено», — уточнил он.
В управлении СК по городу сообщили РБК, что следователи работают на месте происшествия.
РБК направил официальный запрос в ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»