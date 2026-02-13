 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Исполнитель хита Moskau умер в возрасте 75 лет

Вольфганг Хайхель
Вольфганг Хайхель (Фото: wolfgang_heichel_original / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Один из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель скончался в возрасте 75 лет, сообщили его представители в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Певец умер еще 20 января. Представители причину смерти не уточнили, однако заявили, что Хайхель умер неожиданно.

«Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег», — говорится в сообщении.

Группу Dschinghis Khan создал как продюсерский проект Ральф Зигель. Он подобрал участников, заказал песню, поставил номер для «Евровидения-1979» и владеет правами на бренд. Вольфганг Хайхель был частью первоначального состава артистов, которых нашел и пригласил в группу продюсер.

В 1979 году Dschinghis Khan заняла четвертое место на «Евровидении» с одноименной песней. Музыканты стали известны не только в Германии, но и во всем мире. В израильских чартах — Израиль в том году принимал «Евровидение» — сингл достиг первого места. Группа распалась в 1985 году и воссоединилась спустя 30 лет, но Хайхель снова покинул ее в 2014 году.

Помимо музыкальной карьеры, Хайхель активно занимался благотворительностью и был культурным послом. Правительство Монголии назначило его официальным культурным послом и наградило «Медалью дружбы» — высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Анастасия Лежепекова
смерть музыка Германия некролог
