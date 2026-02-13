Верховный суд отменил конфискацию машины у женщины из-за мужа

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховый суд отменил решение по делу жительницы Ханты-Мансийского автономного округа, у которой конфисковали автомобиль, из-за того что супруг водил его в состоянии опьянения, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Мужа женщины приговорили к 300 часам обязательных работ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Позднее апелляционный суд изменил приговор, решив дополнительно конфисковать транспортное средство. Однако о дате и времени рассмотрения дела в апелляции женщина не была извещена должным образом, что указано в кассационной жалобе.

Кроме того, решение о конфискации автомобиля она сочла необоснованным. Без него женщина не может возить двоих из четырех детей на лечение: один страдает сахарным диабетом, другой — аутизмом.

«В материалах дела отсутствуют данные о том, что заинтересованное лицо была ознакомлена с апелляционным представлением, тогда как именно ее интересы, как собственника автомашины, были затронуты в апелляционном представлении, в котором поставлен вопрос об изменении приговора и конфискации принадлежащего ей автомобиля», — написала высшая инстанция.

Верховный суд направил дело на новое апелляционное рассмотрение в суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.