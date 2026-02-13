 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Верховный суд отменил конфискацию машины у женщины из-за мужа

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховый суд отменил решение по делу жительницы Ханты-Мансийского автономного округа, у которой конфисковали автомобиль, из-за того что супруг водил его в состоянии опьянения, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Мужа женщины приговорили к 300 часам обязательных работ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Позднее апелляционный суд изменил приговор, решив дополнительно конфисковать транспортное средство. Однако о дате и времени рассмотрения дела в апелляции женщина не была извещена должным образом, что указано в кассационной жалобе.

Кроме того, решение о конфискации автомобиля она сочла необоснованным. Без него женщина не может возить двоих из четырех детей на лечение: один страдает сахарным диабетом, другой — аутизмом.

«В материалах дела отсутствуют данные о том, что заинтересованное лицо была ознакомлена с апелляционным представлением, тогда как именно ее интересы, как собственника автомашины, были затронуты в апелляционном представлении, в котором поставлен вопрос об изменении приговора и конфискации принадлежащего ей автомобиля», — написала высшая инстанция.

Верховный суд направил дело на новое апелляционное рассмотрение в суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Верховный суд Ханты-Мансийский автономный округ конфискация
Материалы по теме
Бывший владелец Домодедово подал новую жалобу в Верховный суд
Бизнес
Верховный суд счел госизменой сбор сведений в ущерб безопасности России
Политика
Верховный суд счел незаконным использование ИИ для предвыборной агитации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
FT раскрыла план премьера Британии по усилению обороны Европы Политика, 11:14
Выиграет ли россиянин медаль для Польши. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:13
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 11:12
Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе в условиях снегопада Общество, 11:04
Итоги книжного рынка — 2025: что издавали и что читали в России Life, 11:02
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателю Образование, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 11:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Движение грузовиков через КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли Общество, 11:00
В продаже появились дешевые иномарки из Европы. Вот в чем подвох Авто, 10:58
Politico узнало сроки проведения следующих переговоров по Украине Политика, 10:57
Глава Сердобска ушла в отставку после выдачи квартир приезжим Общество, 10:57
Эстония в два раза увеличит число артустановок Caesar в армии Политика, 10:52
Министерства поспорили из-за форматов помощи металлургам Бизнес, 10:52
Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности Политика, 10:51