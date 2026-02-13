 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Думе предложили закрепить в законе выплаты на золотую свадьбу

Нилов: выплаты прожившим в браке 50 лет нужно закрепить в федеральном законе
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на федеральном уровне закрепить выплаты супругам, прожившим в браке более 50 лет. Об этом он заявил «РИА Новости».

Депутат напомнил, что в феврале 2025 года в Госдуму уже внесли законопроект, который предусматривал закрепление выплат в 30 тыс. руб. парам, которые прожили в браке 30 лет; 40 тыс. руб. выплачивать семьям к 40-летию брака, а 50 тыс. руб. — к 50-летию. Инициативу тогда отклонили.

«Нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше», — сказал Нилов.

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Общество
Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

Жители Москвы имеют возможность получить подобные выплаты, если они прожили в браке 50 и более лет. Так, люди, которые находятся в браке 50 лет, могут рассчитывать на 29,5 тыс. руб. Если пара в браке 55 и 60 лет, то она может получить 37 тыс. руб., а если 65 и 70 лет, то 44,5 тыс. руб.

Аналогичные меры, но с большими суммами действуют в Санкт-Петербурге. Семейные пары, в которых оба супруга зарегистрированы в Петербурге, имеют право получить 50 тыс. руб., если они женаты 50 лет; 60 тыс. руб., если они женаты 60 лет; 70 тыс. руб., если женаты 70 лет и 75 тыс. руб., если женаты 75 лет. Вдвое меньше за те же сроки семейной жизни могут получить пары, в которых один человек зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а второй — в Ленинградской области.

Также на выплаты по случаю золотой свадьбы могут рассчитывать жители некоторых других регионов России.

Ксения Потрошилина
Госдума Семья брак выплаты
