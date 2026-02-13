 Перейти к основному контенту
«Хогвартс-экспресс» в Шотландии оказался под угрозой банкротства

В Шотландии могут снять с маршрута поезд «Хогвартс-экспресс», который стал знаменитым после выхода серии фильмов о Гарри Поттере, сообщает The Scottish Sun.

Состав, которым ежегодно пользуются более 70 тыс. пассажиров, может быть снят с линии из-за необходимости внедрить дорогостоящие меры безопасности.

«Хогвартс‑экспресс» — это туристический паровоз Jacobite Steam Train, курсирующий между Форт‑Уильямом и Маллайгом. Маршрут и сам паровоз использовали как реквизит и локацию в фильмах о Гарри Поттере. После успеха франшизы именно этот поезд начали массово называть «поезд из Гарри Поттера» и «Хогвартс‑экспресс».

В 2023 году компания West Coast Railways (WCR), которой принадлежит экспресс, проиграла иск по вопросу безопасности дверей. Установка центральных замков на двери может обойтись в £7 млн.





Такая сумма, по мнению юристов компании, приведет к уничтожению бизнеса, поскольку он «примерно в семь раз превышает среднюю годовую чистую прибыль», что лишит WCR прибыли почти на десять лет.

По информации суда, ежегодный вклад «Хогвартс‑экспресса» в экономику Шотландии оценивается примерно в £19,3 млн. В эту сумму включены доходы от продажи билетов и сопутствующие траты туристов на кафе, отели и т.д.

Снятие экспресса с маршрута, как отметили эксперты, нанесет ущерб туристическому бизнесу в Маллайге и Форт-Уильяме. WCR отметила, что рассматривает возможные варианты решения вопроса, поэтому расписание на нынешний год все еще не утверждено.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Гарри Поттер Шотландия финансовые сложности поезд
