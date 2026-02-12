 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Нетрезвый швед угнал автомобиль и попытался уехать в Россию через границу

Швед угнал у финского курьера автомобиль и попытался уехать в Россию
Фото: Roni Rekomaa / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Roni Rekomaa / imago-images.de / Global Look Press

Швед угнал машину у курьера в Финляндии и попытался уехать в Россию — его поймали в Салле пьяным, сообщает телерадиокомпания Yle.

«В воскресенье он угнал автомобиль курьера в Рованиеми, в машине находилась банковская карта, с помощью которой мужчина сделал небольшие покупки на автозаправке», — говорится в сообщении.

По данным Yle, мужчина пытался проехать через границу. На угнанной машине он приехал на временно закрытый пункт пропуска в Салле, перелез через закрытые ворота и был сразу задержан пограничным патрулем. Мужчина пояснил, что намеревался попасть в Россию.

Тест на алкоголь показал состояние сильного опьянения. Мужчину подозревают в нарушении государственной границы, управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, угоне транспортного средства и мелком мошенничестве с банковской картой.

Елена Наумова
Финляндия Швеция граница
