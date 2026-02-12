Нетрезвый швед угнал автомобиль и попытался уехать в Россию через границу
Швед угнал машину у курьера в Финляндии и попытался уехать в Россию — его поймали в Салле пьяным, сообщает телерадиокомпания Yle.
«В воскресенье он угнал автомобиль курьера в Рованиеми, в машине находилась банковская карта, с помощью которой мужчина сделал небольшие покупки на автозаправке», — говорится в сообщении.
По данным Yle, мужчина пытался проехать через границу. На угнанной машине он приехал на временно закрытый пункт пропуска в Салле, перелез через закрытые ворота и был сразу задержан пограничным патрулем. Мужчина пояснил, что намеревался попасть в Россию.
Тест на алкоголь показал состояние сильного опьянения. Мужчину подозревают в нарушении государственной границы, управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, угоне транспортного средства и мелком мошенничестве с банковской картой.
