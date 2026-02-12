Минпросвещения запустит проект по фиджитал-спорту в 16 регионах

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Министерство просвещения России запустит проект по фиджитал-спорту в 16 регионах страны, в нем примут участие 59 школ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что движение фиджитал-спорта вышло на международный уровень.

«К этому движению уже присоединилось более 130 стран. <...> Мы формируем основу для того, чтобы через несколько лет у России были подготовленные кадры и развитая экосистема фиджитал-спорта. Так, для пилотного проекта Минпросвещения были определены 59 школ в 16 субъектах», — заявил Чернышенко.

Фиджитал-спорт объединяет в себе соревнования в цифровом и физическом форматах. Название дисциплины появилось от сложения двух слов: physical и digital. Главной задачей участников является набрать наибольшее количество очков по итогам состязаний в обоих форматах. Фиджитал-спорт был внесен во Всероссийский реестр спорта 31 января 2023 года. В 2024 году в Казани прошел первый мультиспортивный турнир в концепции фиджитал «Игры будущего». Второй турнир состоялся в декабре 2025 года в ОАЭ. В третий раз «Игры будущего» должны пройти в Казахстане.

Минпросвещения заключило соглашение со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта, а также разработало «дорожную карту» с Министерством спорта. В Севастополе, Татарстане, Ставропольском крае, а также Архангельской и Кировской областях проект запустят в феврале.

«Кроме школ в пилотном проекте по фиджитал-спорту будут участвовать и центры фиджитал-спорта, где ребята будут проходить цифровую часть соревнований. Совместно с федерацией фиджитал-спорта разработали программу дополнительного образования по фиджитал-спорту для школьников», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, до конца 2026 года будет разработан образовательный модуль по фиджитал-спорту, который должны включить в школьные уроки физкультуры. Кроме того, будет создана программа повышения квалификации для учителей.

В сентябре 2025 года депутаты от партии «Новые люди» направили письмо Кравцову с предложением запустить пилотный проект по внедрению модуля фиджитал-активности в школьные уроки физкультуры. Тогда ведомство сообщило, что поддержало эту инициативу и начало разработку проекта.