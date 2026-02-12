 Перейти к основному контенту
0

В Москве появится самый длинный подводный тоннель метро

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Собянин личный блог
Фото: Сергей Собянин личный блог

Между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино» столичного метро появится тоннель, который станет самым протяженным подводным тоннелем в столице — в шесть раз длиннее, чем самый длинный из существующих. Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В московском метро более чем в 50 местах тоннели проходят под разными водоемами. Около 20 из них проложены под Москвой‑рекой, восемь — под Яузой», — рассказал градоначальник. Остальные проходят под многочисленными столичными малыми реками, каналами и затонами.

«И число таких сооружений будет только расти. Так, за прошлый год тоннелепроходческие щиты прошли 680 м под водой», — сообщил Собянин. Такие участки уже появились на Бирюлевской и Рублево‑Архангельской линиях. А с середины января начались работы по возведению тоннеля между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино», который станет самым протяженным тоннелем Московского метрополитена, проходящим под водоемами, заявил Собянин.

Тоннель протяженностью около 3,34 км пройдет под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Такого длинного подводного тоннеля в столице еще не было: так, длина второго по протяженности тоннеля (между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии) — 550 м. Это в шесть раз меньше.

«Строительство таких тоннелей — сложнейшая инженерная задача», — рассказал мэр. Тоннели строят в плотном, водоупорном слое глины, который слабо пропускает воду. Однако ощутимо возрастает нагрузка на технику. «Потому перед началом проходки под водой обязательно делается технологическая пауза для проверки режущих инструментов и замены изношенных элементов», — заявил Собянин.

«А еще под водой невозможно обустроить традиционные вентиляционные шахты. Поэтому на перегоне «Серебряный Бор» — «Строгино» вместо них будут установлены мощные вентиляторы в специальном канале над путями. Именно они обеспечат приток свежего воздуха в тоннель, когда по нему пойдут поезда», — подытожил градоначальник.

