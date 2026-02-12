Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero
На 88-м году жизни умерла Мария Франка Ферреро, вдова кондитерского магната и основателя концерна Ferrero Микеле Ферреро, сообщает итальянское агентство ANSA.
По данным агентства, Ферреро умерла в своем доме, расположенном в городе Альба в Италии.
Мария Франка Ферреро (девичья фамилия Фиссоло) родилась 21 января 1939 года в итальянском городе Савильяно. Она окончила школу переводчиков в Милане и с 1961 года работала по специальности в компании будущего мужа — Микеле Ферреро. Через год они поженились. У пары было два сына — Пьетро и Джованни.
Ранее Джованни управлял концерном вместе с Пьетро. Однако в апреле 2011 года Пьетро Ферреро трагически погиб в ЮАР, где находился с гуманитарной миссией.
В феврале 2015 года в возрасте 89 лет умер их отец Микеле Ферреро. Он был самым богатым человеком в Италии. В 2015 году состояние Ферреро и его семьи журнал Forbes оценивал в $23,4 млрд. На данный момент компанию возглавляет Джованни.
Компания Ferrero была основана в 1946 году в городе Альба в Пьемонте, Италия. Она является одной из крупнейших в мире компаний по производству сладостей. Ferrero владеет 35 культовыми брендами (Nutella, Kinder, Tic Tac и Ferrero Rocher), которые реализуются в 170 странах.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России