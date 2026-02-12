 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero

Мария Франка Ферреро
Мария Франка Ферреро (Фото: Bruno Murialdo / Ropi / ZUMA / ТАСС)

На 88-м году жизни умерла Мария Франка Ферреро, вдова кондитерского магната и основателя концерна Ferrero Микеле Ферреро, сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, Ферреро умерла в своем доме, расположенном в городе Альба в Италии.

Мария Франка Ферреро (девичья фамилия Фиссоло) родилась 21 января 1939 года в итальянском городе Савильяно. Она окончила школу переводчиков в Милане и с 1961 года работала по специальности в компании будущего мужа — Микеле Ферреро. Через год они поженились. У пары было два сына — Пьетро и Джованни.

Ранее Джованни управлял концерном вместе с Пьетро. Однако в апреле 2011 года Пьетро Ферреро трагически погиб в ЮАР, где находился с гуманитарной миссией.

В феврале 2015 года в возрасте 89 лет умер их отец Микеле Ферреро. Он был самым богатым человеком в Италии. В 2015 году состояние Ферреро и его семьи журнал Forbes оценивал в $23,4 млрд. На данный момент компанию возглавляет Джованни.

Компания Ferrero была основана в 1946 году в городе Альба в Пьемонте, Италия. Она является одной из крупнейших в мире компаний по производству сладостей. Ferrero владеет 35 культовыми брендами (Nutella, Kinder, Tic Tac и Ferrero Rocher), которые реализуются в 170 странах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Ferrero смерть Микеле Ферреро Италия
Материалы по теме
Умер барабанщик The Pogues Эндрю Ранкен
Общество
Умер переводчик итальянской поэзии Евгений Солонович
Общество
Умер актер из фильма «Одинокая женщина с ребенком» Владимир Рулла
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении Политика, 15:12
В Карибском море столкнулись два военных корабля США Политика, 15:02
Минздрав сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению ПТСР Общество, 15:00
Ростовский застройщик впервые вошел в топ федерального рейтинга Компании, 15:00
ФАС решила проверить операторов из-за повышения тарифов на услуги связи Технологии и медиа, 14:59
Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск Политика, 14:58
МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной Политика, 14:57
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска Общество, 14:55
Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero Общество, 14:52
Швеция направит истребители к Гренландии в рамках «Арктического стража» Политика, 14:46
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита Общество, 14:43
Кому будет трудно получить ипотеку в 2026 году Недвижимость, 14:41
Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф» Общество, 14:40
Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» Политика, 14:34