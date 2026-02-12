Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero

Мария Франка Ферреро (Фото: Bruno Murialdo / Ropi / ZUMA / ТАСС)

На 88-м году жизни умерла Мария Франка Ферреро, вдова кондитерского магната и основателя концерна Ferrero Микеле Ферреро, сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, Ферреро умерла в своем доме, расположенном в городе Альба в Италии.

Мария Франка Ферреро (девичья фамилия Фиссоло) родилась 21 января 1939 года в итальянском городе Савильяно. Она окончила школу переводчиков в Милане и с 1961 года работала по специальности в компании будущего мужа — Микеле Ферреро. Через год они поженились. У пары было два сына — Пьетро и Джованни.

Ранее Джованни управлял концерном вместе с Пьетро. Однако в апреле 2011 года Пьетро Ферреро трагически погиб в ЮАР, где находился с гуманитарной миссией.

В феврале 2015 года в возрасте 89 лет умер их отец Микеле Ферреро. Он был самым богатым человеком в Италии. В 2015 году состояние Ферреро и его семьи журнал Forbes оценивал в $23,4 млрд. На данный момент компанию возглавляет Джованни.

Компания Ferrero была основана в 1946 году в городе Альба в Пьемонте, Италия. Она является одной из крупнейших в мире компаний по производству сладостей. Ferrero владеет 35 культовыми брендами (Nutella, Kinder, Tic Tac и Ferrero Rocher), которые реализуются в 170 странах.