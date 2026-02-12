Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Министерство культуры России не получало заявок на выдачу прокатного удостоверения фильму «Скуф» с блогерами Александром Зубаревым и Валей Карнавал в главных ролях. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

«В связи с появлением информации о выходе фильма «Скуф» просим обратить внимание: заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм «Скуф» в Минкультуры России не поступало», — говорится в сообщении Минкульта.

Помимо Зубарева и Карнавал в фильме сыграли телеведущий Леонид Якубович, звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина, сыгравшая в «Аноре» Дарья Екамасова и другие.

Прокатчик «Атмосфера кино» сообщил ранее, что комедия выйдет в кино 16 апреля.

По сюжету, потерявший веру в себя Аркадий ведет образ жизни типичного «скуфа» — тратит время на просмотр телевизора, игру в танчики и вредную еду. Но после того, как дочь не пригласила его на собственную свадьбу, Аркадий решается на перемены.

Термин «скуф» на сленге означает мужчин в возрасте за 30 лет, с неопрятным внешним видом и невысоким доходом, которые много времени проводят за просмотром телевизора, игрой в компьютерные игры и пивом.