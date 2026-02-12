 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Министерство культуры России не получало заявок на выдачу прокатного удостоверения фильму «Скуф» с блогерами Александром Зубаревым и Валей Карнавал в главных ролях. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

«В связи с появлением информации о выходе фильма «Скуф» просим обратить внимание: заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм «Скуф» в Минкультуры России не поступало», — говорится в сообщении Минкульта.

Помимо Зубарева и Карнавал в фильме сыграли телеведущий Леонид Якубович, звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина, сыгравшая в «Аноре» Дарья Екамасова и другие.

Прокатчик «Атмосфера кино» сообщил ранее, что комедия выйдет в кино 16 апреля.

Комик Александр Зубарев сыграет скуфа в одноименной семейной комедии
Life
Фото со съемок фильма&nbsp;&laquo;Скуф&raquo;

По сюжету, потерявший веру в себя Аркадий ведет образ жизни типичного «скуфа» — тратит время на просмотр телевизора, игру в танчики и вредную еду. Но после того, как дочь не пригласила его на собственную свадьбу, Аркадий решается на перемены.

Термин «скуф» на сленге означает мужчин в возрасте за 30 лет, с неопрятным внешним видом и невысоким доходом, которые много времени проводят за просмотром телевизора, игрой в компьютерные игры и пивом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Минкульт скуф карнавал
Материалы по теме
Умер актер из фильма «Одинокая женщина с ребенком» Владимир Рулла
Общество
В Radiohead заявили о незаконном использовании музыки в фильме «Мелания»
Общество
Фильмы без прокатных удостоверений проверят на дискредитацию ценностей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении Политика, 15:12
В Карибском море столкнулись два военных корабля США Политика, 15:02
Минздрав сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению ПТСР Общество, 15:00
Ростовский застройщик впервые вошел в топ федерального рейтинга Компании, 15:00
ФАС решила проверить операторов из-за повышения тарифов на услуги связи Технологии и медиа, 14:59
Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск Политика, 14:58
МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной Политика, 14:57
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска Общество, 14:55
Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero Общество, 14:52
Швеция направит истребители к Гренландии в рамках «Арктического стража» Политика, 14:46
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита Общество, 14:43
Кому будет трудно получить ипотеку в 2026 году Недвижимость, 14:41
Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф» Общество, 14:40
Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» Политика, 14:34