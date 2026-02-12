Фото: Daniel Buuma / Getty Images

Власти Украины снабжают вооруженные группировки в Африке вооружением, в том числе беспилотниками, и участвуют в подготовке бойцов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Вернемся к киевскому режиму: он снабжает террористов на африканском континенте вооружениями, включая беспилотники, обучает боевиков. Наиболее активно смычка с украинскими террористами работает в Мали», — заявила Захарова.

Она также связала происходящее с бесконтрольным поступлением западных вооружений на Украину. Захарова подчеркнула, что часть оружия затем оказывается на «черных рынках» и попадает к боевикам в Африке.

«Незаконный оборот как бы украинского оружия, то есть оно предназначено для Украины, а всплывает оно везде, так вот на Африканском континенте оборот этого оружия растет», — сказала представитель МИД.

В июне 2025 года портал Bamada со ссылкой на многочисленные источники писал, что разведка Украины может быть причастна к подготовке и поддержке группировки, которая 30 мая атаковала позиции малийских военных.

По данным источников, украинские военные инструкторы переправляли в Мали FPV-дроны через Мавританию, а также передавали боевикам навыки работы с ними, разведданные и средства связи. Это повысило мобильность вооруженных группировок и их возможности наносить точечные удары и быстро уходить с места атаки, писал Bamada.