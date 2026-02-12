 Перейти к основному контенту
0

В Абакане почти 50 тыс. человек остались без отопления

Фото: alekseilemin / Telegram
Фото: alekseilemin / Telegram

Коммунальная авария в Абакане оставила без отопления 300 городских объектов. В ночь на 11 февраля на въезде в Хакасию произошел прорыв магистрального трубопровода, об этом сообщает мэр города Алексей Лемин. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Хакасии сообщило, что в этих домах живут 48,4 тыс. жителей.

«Теплоэнергетики были вынуждены в ночь с 11 февраля ограничить подачу тепла и горячей воды… около 05:00 было принято решение полностью перекрыть подающий и обратный трубопроводы для осушения, поэтому сейчас под ограничением находится, на данный момент, порядка 300 объектов, около 10 школ и 17 детских садов», — сообщил мэр Алексей Лемин в своем телеграмм-канале.

По словам глав города, возобновить подачу тепла и горячей воды планируется ориентировочно после 16:00.

В Хакасии объявили штормовое предупреждение на 11 и 12 февраля. По данным МЧС, регион ждет резкое похолодание, метель и сильный снег. Порывы ветра могут достигать опасных 25–30 м/с, на дорогах образуется гололедица. Жителей призвали учитывать прогноз и воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

