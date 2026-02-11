Лебедев сообщил об оплате перевоза коллекции черепов Миклухо-Маклая
Бизнесмен Александр Лебедев заявил, что пожертвовал «несколько десятков тысяч долларов» на возвращение из Австралии в Новую Гвинею коллекции черепов, собранной русским ученым и путешественником Николаем Миклухо-Маклаем. Об этом Лебедев рассказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.
По словам бизнесмена, деньги он передал правнуку Миклухо-Маклая. «Бедные австралийцы, они же не могут сами заплатить за перевоз 30 черепов», — отметил Лебедев.
19 февраля 2025 года состоялась официальная передача 16 черепов, которые русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник Миклухо-Маклай-старший вывез в Австралию в 1876 году для антропологических исследований. Об этом сообщала пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая.
Инициатором и организатором реституции стал потомок этнографа Николай Миклухо-Маклай-младший, который возглавляет Фонд им. Миклухо-Маклая и Центр изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН.
Останки доставили из Сиднея в город Маданг, после чего на моторной лодке перевезли в деревню Горенду на Берегу Маклая. По словам Миклухо-Маклая-младшего, на церемонию собрались около 700 жителей нескольких деревень. До передачи коллекция хранилась в музее Chau Chak Wing Museum при Университете Сиднея.
