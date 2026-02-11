Жена Назарбаева перенесла обширный инфаркт весной 2025 года

Сара Назарбаева (архивное фото) (Фото: Алексей Панов / ТАСС)

Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, перенесла обширный инфаркт миокарда весной 2025 года, сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай на сайте Назарбаева.

Жена президента проходила лечение в Национальном госпитале Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан в городе Алма-Ате в апреле 2025 года, говорится в сообщении.

«Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечную и легочную недостаточность на фоне длительного и тяжелого сахарного диабета, а также прогрессирующей хронической почечной недостаточности», — написал он.

Назарбаева находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких и искусственной почки. Ее состояние стабилизировалось в январе 2026 года, после чего Назарбаева была выписана из стационара.

Он также добавил, что сегодня Назарбаева находится под наблюдением врачей в домашних условиях в городе Алма-Ате.

В мае 2025 года казахстанский портал «Орда» сообщил о смерти Назарбаевой со ссылкой на источники. Пресс-секретарь тогда опроверг эту информацию, отметив, что женщина проходит лечение в больнице, без уточнения ее диагноза.