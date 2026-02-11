«Газпром нефть» открыла на Ямале крупнейшее за 30 лет месторождение нефти

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Специалисты «Газпром нефти» обнаружили в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа новое месторождение с геологическими запасами 55 млн т нефти, это самое крупное открытие в регионе за последние 30 лет, сообщила пресс-служба компании.

Залежи нашли на Южно-Новопортовском и Салетинском участках в Ямальском районе. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 км специалисты получили промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, газа и конденсата.

Перед началом бурения компания три года изучала территорию с помощью сейсморазведки и моделирования недр. Новый актив — часть нефтегазового кластера компании на юге полуострова.

«Это открытие <...> подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он отметил, что проект поможет в достижении целей Энергетической стратегии России до 2050 года, в которой развитие Арктики служит приоритетом.

Месторождение назвали в честь Алексея Конторовича — советского и российского ученого, создателя научной школы геологии нефти и газа. Он занимался изучением нефтегазогенерационного потенциала бассейнов Сибири и теорией образования нефти и углеводородных газов.

Конторович также изучал глобальные закономерности распределения запасов нефти, газа и битумов по стратиграфическим комплексам.