В московском районе Лефортово загорелась квартира в жилом доме
В многоэтажном доме на улице Душинская в Москве произошел пожар, сообщили РБК в столичном управлении МЧС.
Огонь вспыхнул на четвертом этаже и вскоре перекинулся на пятый. При пожаре пострадали три человека, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
Среди пострадавших, по данным «МК», беременная женщина и женщина с ребенком. Им оказывают всю необходимую помощь. Площадь пожара составила 22 кв. м.
РБК обратился за комментарием в депздрав Москвы.
