В московском районе Лефортово загорелась квартира в жилом доме

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

В многоэтажном доме на улице Душинская в Москве произошел пожар, сообщили РБК в столичном управлении МЧС.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже и вскоре перекинулся на пятый. При пожаре пострадали три человека, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на осведомленный источник. 

Среди пострадавших, по данным «МК», беременная женщина и женщина с ребенком. Им оказывают всю необходимую помощь. Площадь пожара составила 22 кв. м. 

РБК обратился за комментарием в депздрав Москвы.

