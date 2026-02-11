Генконсул сообщил о росте интереса украинцев в США к переезду в Россию

Генконсул Марков: украинцы в США стали чаще интересоваться переездом в Россию

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Число проживающих в США украинцев, которые интересуются государственной программой переселения соотечественников в Россию, «кратно возросло» за прошлый год. Об этом сообщил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью «РИА Новости».

По словам генконсула, граждане Украины стали активнее запрашивать информацию о правилах участия в программе по переселению соотечественников.

Марков также отметил, что причины такого интереса у всех разные: «Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна. Кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев».

Программа содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году и с 2013-го признана бессрочной.

В сентябре 2025 года президент России внес изменения в госпрограмму: теперь соотечественникам — гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины не нужно подтверждать владение русским языком. Указ также расширил список потенциальных репатриантов: в него включили тех, кто родился или жил в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.