 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Генконсул сообщил о росте интереса украинцев в США к переезду в Россию

Генконсул Марков: украинцы в США стали чаще интересоваться переездом в Россию
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Число проживающих в США украинцев, которые интересуются государственной программой переселения соотечественников в Россию, «кратно возросло» за прошлый год. Об этом сообщил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью «РИА Новости».

По словам генконсула, граждане Украины стали активнее запрашивать информацию о правилах участия в программе по переселению соотечественников.

Марков также отметил, что причины такого интереса у всех разные: «Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна. Кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев».

Путин разрешил гражданам четырех стран не подтверждать владение русским
Политика
Владимир Путин

Программа содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году и с 2013-го признана бессрочной.

В сентябре 2025 года президент России внес изменения в госпрограмму: теперь соотечественникам — гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины не нужно подтверждать владение русским языком. Указ также расширил список потенциальных репатриантов: в него включили тех, кто родился или жил в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина США Россия переезд переселение соотечественников программа переселения соотечественников
Материалы по теме
Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями
Политика
Путин разрешил гражданам четырех стран не подтверждать владение русским
Политика
Думе предложили отменить тест по русскому языку для соотечественников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг умирающей звезды Технологии и медиа, 11:30
Как ограничение работы Telegram повлияет на пользователей криптовалют Крипто, 11:28
Bloomberg узнал первоначальный план Raiffeisen по бизнесу в России Бизнес, 11:28
«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Общество, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Критик объяснил решение Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ
РАДИО
 Общество, 11:22
Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen Политика, 11:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Число жалоб на работу Telegram в России снизилось Технологии и медиа, 11:19
Центр Блохина объяснил порядок широкого внедрения вакцины против меланомы Общество, 11:19
WSJ узнал об опасениях США насчет захвата танкеров с иранской нефтью Политика, 11:10
Украинец ответил МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 11:10
Банки предсказали замедление «гонки кешбэков»Подписка на РБК, 11:08
✍🏻 Что мешает вам работать? Тест для руководителей 11:04
Минтруд утвердил новые полномочия врачей скорой медицинской помощи Общество, 11:02