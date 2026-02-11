Бритни Спирс за $200 млн продала права на свою музыку

Бритни Спирс (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Американская исполнительница Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог примерно за $200 млн, сообщает NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Сумма сделки, заключенной между певицей и компанией Primary Wave, составила около $200 млн, по данным источника. Эту информацию подтверждает Би-би-си с уточнением, что сделка была заключена 30 декабря 2025 года.

Компания Primary Wave, основанная в 2006 году, специализируется на регулировании прав на композиции и музыкальном издательстве. Она владеет каталогами знаковых артистов, например Уитни Хьюстон, Боба Марли, The Doors, и активно приобретает права на современные композиции.

За последние годы в число артистов, продавших права на свою музыку, вошли также Боб Дилан — его каталог был продан Universal Music Group в 2020 году, сумму сделки не раскрыли, но оценили в $300 млн, и Брюс Спрингстин — каталог купила Sony Music Entertainment в 2021 году примерно за $500 млн.