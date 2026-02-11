 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СВР рассказала об ошибке немецких атомщиков, которую обнаружил Курчатов

Игорь Курчатов
Игорь Курчатов (Фото: РИА Новости)

Летом 1945 года академик Игорь Курчатов обнаружил критическую ошибку немецких ученых, которые разрабатывали ядерное оружие. Она, как считается, замедлила деятельность по созданию оружия. Об этом говорится в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Игорь Васильевич Курчатов (1903–1960) — выдающийся советский физик, создатель советской атомной бомбы и основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Руководил созданием первого в Европе ядерного реактора (Ф-1) и атомного проекта СССР. Основатель и первый директор Института атомной энергии. Академик, трижды Герой Социалистического Труда.

В феврале 1943 года распоряжением Государственного комитета обороны СССР Курчатов был назначен научным руководителем советского атомного проекта. В начале июля 1945-го он направил письмо заместителю начальника СВР Гайку Овакимяну, в котором оценил деятельность немецких разработчиков в годы Великой Отечественной войны.

Согласно документу, немцы работали с ураном и тяжелой водой. Им почти удалось создать «котел», как тогда назывались ядерные реакторы. «Речь шла о реакторах двух типов, в которых либо графит, либо тяжелая вода были замедлителем нейтронов для эффективного осуществления цепной ядерной реакции», — писал Курчатов. По его словам, работы над «котлом уран-графит» развивались слабо. В работе профессора Вальтера Боте, который проводил эксперименты по поглощению нейтронов в графите, была допущена ошибка в оценке поглощения. Она могла повлиять на все развитие этого направления. Сам Боте сделал ошибочный вывод, что чистый графит нельзя использовать в качестве замедлителя нейтронов.

С технологиями обогащения урана у немецких атомщиков дело также шло медленно. «Работы по получению урана-235 проводились довольно интенсивно <…>, но не выходили из рамок лабораторного исследования и не давали перспектив получения этого вещества в больших количествах», — писал Курчатов. Из-за этого ученые Германии сделали упор на создание реактора на тяжелой воде, однако работы были приостановлены после того, как союзники и участники норвежского Сопротивления атаковали завод по производству тяжелой воды и запасы этого вещества в Норвегии, которая была оккупирована немцами. По итогу к концу войны в Германии так и не получилось создать атомную бомбу.

Специалисты считают, что работы проводились неэффективно. Так, по мнению президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и советника гендиректора «Росатома» Льва Рябева, ключевым моментом, из-за которого германская атомная программа потерпела неудачу, стало отсутствие у немцев такого лидера, как Курчатов. Именно он взял на себя всю ответственность за проведение исследований в рамках атомного проекта СССР.

Читайте РБК в Telegram.

