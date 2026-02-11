СВР рассказала об ошибке немецких атомщиков, которую обнаружил Курчатов
Летом 1945 года академик Игорь Курчатов обнаружил критическую ошибку немецких ученых, которые разрабатывали ядерное оружие. Она, как считается, замедлила деятельность по созданию оружия. Об этом говорится в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки, с которым ознакомилось «РИА Новости».
Игорь Васильевич Курчатов (1903–1960) — выдающийся советский физик, создатель советской атомной бомбы и основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Руководил созданием первого в Европе ядерного реактора (Ф-1) и атомного проекта СССР. Основатель и первый директор Института атомной энергии. Академик, трижды Герой Социалистического Труда.
В феврале 1943 года распоряжением Государственного комитета обороны СССР Курчатов был назначен научным руководителем советского атомного проекта. В начале июля 1945-го он направил письмо заместителю начальника СВР Гайку Овакимяну, в котором оценил деятельность немецких разработчиков в годы Великой Отечественной войны.
Согласно документу, немцы работали с ураном и тяжелой водой. Им почти удалось создать «котел», как тогда назывались ядерные реакторы. «Речь шла о реакторах двух типов, в которых либо графит, либо тяжелая вода были замедлителем нейтронов для эффективного осуществления цепной ядерной реакции», — писал Курчатов. По его словам, работы над «котлом уран-графит» развивались слабо. В работе профессора Вальтера Боте, который проводил эксперименты по поглощению нейтронов в графите, была допущена ошибка в оценке поглощения. Она могла повлиять на все развитие этого направления. Сам Боте сделал ошибочный вывод, что чистый графит нельзя использовать в качестве замедлителя нейтронов.
С технологиями обогащения урана у немецких атомщиков дело также шло медленно. «Работы по получению урана-235 проводились довольно интенсивно <…>, но не выходили из рамок лабораторного исследования и не давали перспектив получения этого вещества в больших количествах», — писал Курчатов. Из-за этого ученые Германии сделали упор на создание реактора на тяжелой воде, однако работы были приостановлены после того, как союзники и участники норвежского Сопротивления атаковали завод по производству тяжелой воды и запасы этого вещества в Норвегии, которая была оккупирована немцами. По итогу к концу войны в Германии так и не получилось создать атомную бомбу.
Специалисты считают, что работы проводились неэффективно. Так, по мнению президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и советника гендиректора «Росатома» Льва Рябева, ключевым моментом, из-за которого германская атомная программа потерпела неудачу, стало отсутствие у немцев такого лидера, как Курчатов. Именно он взял на себя всю ответственность за проведение исследований в рамках атомного проекта СССР.
