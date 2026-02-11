Тренды интернета привели к дефициту капибар в зоопарках

Фото: Natsuki Sakai / AFLO / Global Look Press

В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар в связи с тем, что многие зоопарки захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, сообщил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, передает «РИА Новости».

«Капибара — животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит», — сказал он.

Раньше в сообществе зоопарков не уделяли особого внимания разведению капибар, потому что это не уязвимый вид, пояснил Писарев. В России мало зоопарков, которые обладают подходящими условиями для их разведения, поэтому резко увеличить число новорожденных грызунов не получится.

«Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов. Для этого нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое. А для этого нужны вложения и время», — рассказал Писарев.

Капибары — это самые крупные грызуны в мире, полуводные животные родом из Южной Америки. Они живут группами у рек, озер и болот, отлично плавают и ныряют, могут долго находиться под водой, спасаясь от хищников. Тело у капибары массивное, с короткими ногами и почти без хвоста, шерсть грубая, буровато-коричневая, морда тупая, немного похожая на морду морской свинки. Это травоядные животные: они питаются травой, водными растениями и корой, а большую часть дня проводят в спокойном отдыхе и поедании корма. Капибары известны очень спокойным, терпеливым нравом, поэтому в интернете их часто показывают как «дружелюбных ко всем» животных, на которых могут сидеть птицы, кошки или другие звери.

Интерес к капибарам в Сети начал стремительно расти в 2022 году, согласно данным Google Trends. С тех пор запросы на эту тему остаются высокими, что демонстрирует устойчивую популярность животного в цифровом пространстве. Капибара, символизирующая спокойствие и безразличие к происходящему, стала героем коротких видео и музыкальных нарезок.