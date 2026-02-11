 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Тренды интернета привели к дефициту капибар в зоопарках

Фото: Natsuki Sakai / AFLO / Global Look Press
Фото: Natsuki Sakai / AFLO / Global Look Press

В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар в связи с тем, что многие зоопарки захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, сообщил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, передает «РИА Новости».

«Капибара — животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит», — сказал он.

Оказывается, капибар нельзя заводить в качестве питомцев. Вот почему
Life
Фото:Matthias Graben / Imagebroker / Global Look Press

Раньше в сообществе зоопарков не уделяли особого внимания разведению капибар, потому что это не уязвимый вид, пояснил Писарев. В России мало зоопарков, которые обладают подходящими условиями для их разведения, поэтому резко увеличить число новорожденных грызунов не получится.

«Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов. Для этого нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое. А для этого нужны вложения и время», — рассказал Писарев.

Капибары — это самые крупные грызуны в мире, полуводные животные родом из Южной Америки. Они живут группами у рек, озер и болот, отлично плавают и ныряют, могут долго находиться под водой, спасаясь от хищников. Тело у капибары массивное, с короткими ногами и почти без хвоста, шерсть грубая, буровато-коричневая, морда тупая, немного похожая на морду морской свинки.

Это травоядные животные: они питаются травой, водными растениями и корой, а большую часть дня проводят в спокойном отдыхе и поедании корма. Капибары известны очень спокойным, терпеливым нравом, поэтому в интернете их часто показывают как «дружелюбных ко всем» животных, на которых могут сидеть птицы, кошки или другие звери.

Интерес к капибарам в Сети начал стремительно расти в 2022 году, согласно данным Google Trends. С тех пор запросы на эту тему остаются высокими, что демонстрирует устойчивую популярность животного в цифровом пространстве. Капибара, символизирующая спокойствие и безразличие к происходящему, стала героем коротких видео и музыкальных нарезок.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Капибара зоопарк дефицит
Материалы по теме
Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области
Политика
Поставки животных почти невозможны: Ленинградский зоопарк о санкциях
Радио
В Московском зоопарке умер 13-летний волк Тарзан
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс Политика, 09:54
США направят в Нигерию еще 200 военных инструкторов Политика, 09:49
В Волжском эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад Политика, 09:44
Bloomberg узнал о планах Nebius Воложа купить ИИ-стартап Tavily Технологии и медиа, 09:40
Можно ли купить дачу на маткапитал и как это сделать Недвижимость, 09:39
Бритни Спирс за $200 млн продала права на свою музыку Общество, 09:37
Потянуло на острое. Как производитель заработал $364 млн на лапше BuldakПодписка на РБК, 09:34
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В России закрываются рестораны и салоны красоты. Почему это хорошоПодписка на РБК, 09:22
В ВМС Германии заявили о риске «случайной» эскалации в Балтийском море Политика, 09:19
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Ford потерял $900 млн после директивы о пошлинах Трампа Бизнес, 09:11
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ Общество, 09:06
От провизора до KAM-менеджера: обзор зарплат в фарме по МосквеПодписка на РБК, 09:04
ИП переезжает в другой регион: как отреагирует налоговаяПодписка на РБК, 09:01