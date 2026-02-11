Москвичам пообещали похолодание и легкие осадки до конца недели

Жителей Москвы 11 февраля ждет облачный день с легким снегопадом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

В дневное время температура воздуха опустится до −8 градусов, влажность составит примерно 79%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3,3 м/с, с порывами до 9,3 м/с. Атмосферное давление удержится на отметке 737 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

До конца недели в столице ожидается дальнейшее понижение температуры: дневные показатели будут колебаться от −8 до −12 градусов, в ночные часы воздух может охладиться до −14. Вероятность осадков сохранится, но они будут, скорее всего, легкими. Атмосферное давление в течение недели будет варьироваться от 737 до 741 мм рт. ст., не предвещая значительных перепадов.