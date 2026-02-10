Пожар в доме в центре Москвы, из которого вывели 35 человек. Видео
Вечером 10 февраля на Пресненском Валу загорелся восьмиэтажный жилой дом. На месте работают несколько бригад скорой помощи и столичного Центра медицины катастроф.
По данным МЧС, пожар охватил около 200 кв. м лестничных маршей и обрешетку кровли на площади 50 кв. м, спасены 35 человек. На кадрах с места происшествия видно, как пожарные эвакуируют жильцов, в то время как рядом дежурят машины скорой помощи и пожарные расчеты. На видео также запечатлен густой дым, который идет из окна квартиры, расположенной на одном из верхних этажей.
