В Москве с четверга объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице начиная с четверга, 12 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения с 9:00 12 февраля до 9:00 13 февраля. Днем 12 февраля и ночью 13 февраля местами ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях; гололедица на дорогах», — сказано в сообщении. В Подмосковье действие предупреждения продлится до 23:00 воскресенья, 15 февраля. При этом до пятницы в области также будут наблюдаться сильные осадки, говорится в сообщении.

В ночь на среду в столичном регионе еще сохранятся холодные температуры, мороз до минус 18-20 градусов. Днем 11 февраля температура составит до минус 7–9 градусов, пройдет небольшой снегопад. С четверга начнется потепление: 12 февраля в столице днем температура повысится до минус 1–3 градусов. А в пятницу она достигнет положительных значений — до плюс трех градусов в дневные часы, сообщается на сайте Гидрометцентра.