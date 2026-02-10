 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Швейцарии возбудили уголовное дело из-за ввоза игрушечного пистолета

Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

В Швейцарии в отношении женщины начали уголовное разбирательство из‑за ввоза игрушечного водяного пистолета, который она заказала в китайском интернет‑магазине Shein. Об этом сообщило Швейцарское радио и телевидение (SRF).

По данным SRF, женщина заказала розовый водяной пистолет за 2,78 франка (примерно 300 руб.). Посылку ей не доставили — таможня конфисковала товар, посчитав, что он подпадает под действие Закона об оружии. Спустя несколько месяцев к женщине пришли полицейские, началось разбирательство по факту ввоза оружия.

Изначально женщине назначили условный тюремный срок на пять дней. После обращения к адвокату наказание заменили на условный штраф в 150 франков (примерно 15 тыс руб.).

В Швейцарии игрушки, которые внешне похожи на настоящее оружие, в правовом смысле также могут считаться оружием. Ввоз таких предметов и их публичное использование может привести к ответственности.

Федеральному совету поручили подготовить изменения в Закон об оружии. В будущем от крупных онлайн‑платформ могут потребовать маркировать игрушечное оружие. Кроме того, обсуждается вариант, при котором за импорт таких товаров будет назначаться штраф вместо возбуждения уголовного дела.

Антонина Сергеева
Швейцария оружие пистолет штраф условный срок заказы
