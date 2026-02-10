В Швейцарии возбудили уголовное дело из-за ввоза игрушечного пистолета

Фото: Harold Cunningham / Getty Images

В Швейцарии в отношении женщины начали уголовное разбирательство из‑за ввоза игрушечного водяного пистолета, который она заказала в китайском интернет‑магазине Shein. Об этом сообщило Швейцарское радио и телевидение (SRF).

По данным SRF, женщина заказала розовый водяной пистолет за 2,78 франка (примерно 300 руб.). Посылку ей не доставили — таможня конфисковала товар, посчитав, что он подпадает под действие Закона об оружии. Спустя несколько месяцев к женщине пришли полицейские, началось разбирательство по факту ввоза оружия.

Изначально женщине назначили условный тюремный срок на пять дней. После обращения к адвокату наказание заменили на условный штраф в 150 франков (примерно 15 тыс руб.).

В Швейцарии игрушки, которые внешне похожи на настоящее оружие, в правовом смысле также могут считаться оружием. Ввоз таких предметов и их публичное использование может привести к ответственности.

Федеральному совету поручили подготовить изменения в Закон об оружии. В будущем от крупных онлайн‑платформ могут потребовать маркировать игрушечное оружие. Кроме того, обсуждается вариант, при котором за импорт таких товаров будет назначаться штраф вместо возбуждения уголовного дела.