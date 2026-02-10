WSJ узнала о планах Цукерберга поселиться в «бункере миллиардеров»

Марк Цукерберг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский миллиардер Марк Цукерберг планирует покупку недвижимости в престижном районе Майами — как пишут Wall Street Journal и Bloomberg, он пополнит ряды «сверхбогатых», переехавших во Флориду — штат с нулевым подоходным налогом.

Цукерберг заинтересовался недвижимостью на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн, известном как «бункер миллиардеров» из‑за концентрации владельцев многомиллиардных состояний.

По данным брокера Jills Zeder Group, там уже купили недвижимость основатель Amazon Джефф Безос и знаменитый квотербек NFL Том Брэди. Также там есть дом дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.

Wall Street Journal сообщила, что Цукерберг приобрел особняк на «острове миллиардеров» у Питера Канкро — основателя американской сети быстрого питания «Jersey Mike's». Площадь объекта — приблизительно 8000 кв. м, стоимость сделки — от $150 млн до $200 млн.

Как отмечает издание, покупка связана с изменениями в налоговом законодательстве Калифорнии — штат с 1 января ввел 5-процентный налог для состоятельных лиц. При этом во Флориде нет регионального подоходного налога.