0

WSJ узнала о планах Цукерберга поселиться в «бункере миллиардеров»

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский миллиардер Марк Цукерберг планирует покупку недвижимости в престижном районе Майами — как пишут Wall Street Journal и Bloomberg, он пополнит ряды «сверхбогатых», переехавших во Флориду — штат с нулевым подоходным налогом.

Цукерберг заинтересовался недвижимостью на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн, известном как «бункер миллиардеров» из‑за концентрации владельцев многомиллиардных состояний.

По данным брокера Jills Zeder Group, там уже купили недвижимость основатель Amazon Джефф Безос и знаменитый квотербек NFL Том Брэди. Также там есть дом дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.

«Сколько нужно работать и отдыхать?» Отвечают Безос, Гейтс, Брэнсон и Кук
Образование
Фото:Stephen Hird / Reuters

Wall Street Journal сообщила, что Цукерберг приобрел особняк на «острове миллиардеров» у Питера Канкро — основателя американской сети быстрого питания «Jersey Mike's». Площадь объекта — приблизительно 8000 кв. м, стоимость сделки — от $150 млн до $200 млн.

Как отмечает издание, покупка связана с изменениями в налоговом законодательстве Калифорнии — штат с 1 января ввел 5-процентный налог для состоятельных лиц. При этом во Флориде нет регионального подоходного налога.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Марк Цукерберг миллиардеры налог с недвижимости Джефф Безос
