Фото: Оксана Король / Бизнес Online / Global Look Press

Минпромторг разработал законопроект о «российской полке», который вводит требования к национальным непродовольственным товарам, в том числе к подтверждению их происхождения. Об этом говорится в ответе министерства на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, с которым ознакомился ТАСС.

В обращении Делягин предлагал ограничить комиссию на маркетплейсах для отечественных товаров. В ответе Минпромторга говорится, что разработанный законопроект устанавливает требования к непродовольственным национальным товарам и подтверждению их происхождения.

В министерстве указали, что товар должен соответствовать трем условиям.

Во-первых, его должны произвести на территории России или государств — членов Евразийского экономического союза, если такое государство предоставляет российской продукции недискриминационный доступ на свой национальный рынок.

Во-вторых, производитель не должен находиться под контролем иностранных лиц.

В-третьих, бренд также не должен контролироваться иностранными лицами, либо право на использование иностранного бренда должно принадлежать российской компании не менее пяти лет.

Минпромторг отметил, что законопроект разработали для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, а также для «обеспечения товарного суверенитета».

Сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия. После этого его планируют внести в правительство.

Законопроект о «российской полке» Минпромторг и депутаты от «Единой России» разрабатывают с 2023 года.

«Мы видим большое засилье иностранных брендов, которое есть как минимум в сфере непродовольственных товаров», — объяснял необходимость меры замруководителя фракции Сергей Морозов.

Одна из соавторов инициативы, депутат Татьяна Буцкая говорила, что российским производителям нужны лучшие места на полках магазинов и маркетплейсов.

«Нельзя сравнивать начинающего производителя с мировыми гигантами, но важно дать ему возможность развиваться и конкурировать», — отмечала она.

Инициатива предполагает изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». В пресс-службе Минпромторга отмечали, что квота будет касаться непродовольственных товаров и вина и не затронет продукты питания.

Для торговых сетей планируется установить обязанность обеспечить минимальную долю национальных товаров на полках — она будет рассчитываться от общего пространства полки для соответствующей категории. Размещать такие товары сети должны будут «на уровне глаз» покупателей — на высоте от 80 до 160 см от пола. Также продавцы должны будут информировать покупателей, что перед ними — национальный товар.

Для маркетплейсов, где физическая полка отсутствует, Минпромторг предлагал механизм продвижения через преференции при размещении карточек товаров, фильтры и специальные разделы. В частности, при поиске товара без указания бренда в выдаче в приоритетном порядке должны показываться национальные товары, а при запросе конкретного иностранного бренда — предлагаться аналогичный национальный товар.