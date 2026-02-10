 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Минпромторг разработал законопроект о «российской полке»

Фото: Оксана Король / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Оксана Король / Бизнес Online / Global Look Press

Минпромторг разработал законопроект о «российской полке», который вводит требования к национальным непродовольственным товарам, в том числе к подтверждению их происхождения. Об этом говорится в ответе министерства на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, с которым ознакомился ТАСС.

В обращении Делягин предлагал ограничить комиссию на маркетплейсах для отечественных товаров. В ответе Минпромторга говорится, что разработанный законопроект устанавливает требования к непродовольственным национальным товарам и подтверждению их происхождения.

В министерстве указали, что товар должен соответствовать трем условиям.

  • Во-первых, его должны произвести на территории России или государств — членов Евразийского экономического союза, если такое государство предоставляет российской продукции недискриминационный доступ на свой национальный рынок.
  • Во-вторых, производитель не должен находиться под контролем иностранных лиц.
  • В-третьих, бренд также не должен контролироваться иностранными лицами, либо право на использование иностранного бренда должно принадлежать российской компании не менее пяти лет.

Минпромторг отметил, что законопроект разработали для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, а также для «обеспечения товарного суверенитета».

Сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия. После этого его планируют внести в правительство.

Новый закон о «российской полке»: как он будет работать
Подписка на РБК
Фото:Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Законопроект о «российской полке» Минпромторг и депутаты от «Единой России» разрабатывают с 2023 года.

«Мы видим большое засилье иностранных брендов, которое есть как минимум в сфере непродовольственных товаров», — объяснял необходимость меры замруководителя фракции Сергей Морозов.

Одна из соавторов инициативы, депутат Татьяна Буцкая говорила, что российским производителям нужны лучшие места на полках магазинов и маркетплейсов.

«Нельзя сравнивать начинающего производителя с мировыми гигантами, но важно дать ему возможность развиваться и конкурировать», — отмечала она.

Инициатива предполагает изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». В пресс-службе Минпромторга отмечали, что квота будет касаться непродовольственных товаров и вина и не затронет продукты питания.

Для торговых сетей планируется установить обязанность обеспечить минимальную долю национальных товаров на полках — она будет рассчитываться от общего пространства полки для соответствующей категории. Размещать такие товары сети должны будут «на уровне глаз» покупателей — на высоте от 80 до 160 см от пола. Также продавцы должны будут информировать покупателей, что перед ними — национальный товар.

Для маркетплейсов, где физическая полка отсутствует, Минпромторг предлагал механизм продвижения через преференции при размещении карточек товаров, фильтры и специальные разделы. В частности, при поиске товара без указания бренда в выдаче в приоритетном порядке должны показываться национальные товары, а при запросе конкретного иностранного бренда — предлагаться аналогичный национальный товар.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Минпромторг законопроект товары Россия
Материалы по теме
Минпромторг ожидает запуск закона о «российской полке» в 2026 году
Общество
Минпромторг назвал возможную дату вступления закона «о российской полке»
Бизнес
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку электронных сигарет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Российские лыжники выбыли после первой гонки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:28
Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость США Политика, 12:28
Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя Политика, 12:22
Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх Спорт, 12:20
Эксперт рассказала, куда россияне нанимаются на зарплату в ₽1 млн
РАДИО
 Общество, 12:20
Кремль заявил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине Политика, 12:18
Песков назвал импонирующими заявления Макрона о восстановлении отношений Политика, 12:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Какие ИИ-стартапы будут востребованы в 2026 годуПодписка на РБК, 12:14
Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании Общество, 12:12
Минпромторг разработал законопроект о «российской полке» Бизнес, 12:06
Кубанского депутата Аверьянова на два месяца отправили в СИЗО Политика, 12:03
«Аэрофлот» сообщил об очередях при бронировании субсидий на билеты в ДФО Бизнес, 12:00