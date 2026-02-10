ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1%

Фото: Александр Река / ТАСС

С 10 февраля ВТБ снизил размер минимального первоначального взноса по рыночной ипотеке с 30,1 до 20,1% для россиян, говорится в его сообщении, поступившем в РБК.

В пресс-службе банка также уточнили, что новые условия действуют для всех заемщиков с подтвержденным доходом и распространяются на покупку недвижимости. Для клиентов, которые получали зарплату в ВТБ, минимальный первый взнос уже был на уровне 20,1%. Заемщики без подтвержденного дохода по-прежнему обязаны вносить минимум 40,1%.

«Многие заемщики слишком долго откладывали покупку квартиры по объективным причинам и теперь начинают действовать, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Мы хотим поддержать таких клиентов и дать им необходимую гибкость: внести разумный минимум сейчас, сохранив финансовую подушку на будущее», — сказал старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

С 28 января ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 3,3 п.п. Минимальные ставки с учетом дисконтов по ипотеке на первичном и вторичном рынках составили 19,3% годовых, на рефинансирование кредитов на квартиры — 19,6% годовых.