 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ан-24 сел в Нижневартовске после отказа двигателя

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил посадку с отказавшим двигателем в аэропорту Нижневартовска, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет выполнял санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, но в полете летчики сообщили об отключении одного двигателя.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45 (время местное)», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В августе 2025 года вынужденную посадку из-за отказа одного из двигателей в Сочи совершил самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Ему пришлось вернуться в аэропорт. Посадка, по данным пресс-службы авиаперевозчика, прошла благополучно.

Рейс задержали более чем на 10,5 часа. На борту находились 219 человек, их разместили в гостиницах и обеспечили горячим питанием. Воздушное судно выполняло рейс Сочи — Москва.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Ан-24 самолет аварийная посадка двигатель
Материалы по теме
Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта
Общество
Ущерб от посадки самолета в поле в Сибири составил почти 119 млн руб.
Общество
Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09