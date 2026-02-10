Ан-24 сел в Нижневартовске после отказа двигателя

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил посадку с отказавшим двигателем в аэропорту Нижневартовска, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет выполнял санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, но в полете летчики сообщили об отключении одного двигателя.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45 (время местное)», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В августе 2025 года вынужденную посадку из-за отказа одного из двигателей в Сочи совершил самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Ему пришлось вернуться в аэропорт. Посадка, по данным пресс-службы авиаперевозчика, прошла благополучно.

Рейс задержали более чем на 10,5 часа. На борту находились 219 человек, их разместили в гостиницах и обеспечили горячим питанием. Воздушное судно выполняло рейс Сочи — Москва.