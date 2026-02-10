Москвичам пообещали десятиградусные морозы до конца недели

Жителей Москвы 10 февраля ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха будет держаться на уровне –10 градусов. Влажность составит около 77%, что усилит ощущение холода. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2,6 м/с, временами достигая порывов до 8,2 м/с. Атмосферное давление незначительно варьируется и составит около 743 мм ртутного столба.

До конца недели в Москве погода будет оставаться прохладной и облачной. Дневные температуры останутся в диапазоне от –12 до –10 градусов, тогда как ночью столбик термометра может опускаться до –13 градусов. Вероятность осадков в виде легкого снега сохраняется, особенно в утренние часы, и небо останется затянутым плотными облаками. Атмосферное давление колеблется в пределах 742–744 мм ртутного столба.