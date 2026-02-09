Общество,
0
В московском небоскребе «Триумф Палас» прорвало трубу и залило лифты
В московском небоскребе «Триумф-Палас» коммунальная авария. По информации агентства «Москва», прорвало трубу с горячей водой. Сработала пожарная сигнализация, также затапливает лифтовой холл. На месте работают экстренные службы.
