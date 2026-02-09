В Театре Вахтангова началось прощание с актрисой Ольгой Чиповской

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Театре Вахтангова началась церемония прощания с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Ольгой Чиповской. Оно проходит в Большом портретном фойе театра, сообщает корреспондент ТАСС.

Чиповская умерла 4 февраля 2026 года, ей было 67 лет. Причина смерти актрисы пока неизвестна.

