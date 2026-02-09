 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Думе предложили размещать на спиртном «устрашающие картинки»

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предлагающий обязать производителей алкогольной продукции размещать на этикетках или бутылках изображения, демонстрирующие последствия чрезмерного употребления спиртного. Текст документа опубликовал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Инициативу внесут на рассмотрение в Думу в понедельник, 9 февраля. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В пояснительной записке депутаты предложили наносить на бутылки с алкоголем изображения «недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет». При этом, что именно будет изображено на картинках, будет утверждать федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Нилов отметил, что подобную практику уже ввели в Ирландии, Бразилии, Южной Кореи и Канаде. Он подчеркнул, что мера особенно актуальна для России, где, по разным оценкам, ежегодно граждане употребляют до 19 млрд литров алкоголя.

«Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов, не привлечет внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект «шоковой терапии» для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических «доз». Именно колеблющимся это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни», — пояснил депутат Госдумы.

В Госдуме предложили размещать на вейпах изображения о вреде курения
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Шокирующие картинки о вреде курения начали размещать на пачках сигарет в 2013 году. Фотографии иллюстрируют различные заболевания, причиной которых может стать курение, — пародонтоз, импотенция, рак горла, старение кожи. Подобные меры являются частью антитабачной кампании, которая действует в России.

