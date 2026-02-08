 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Сийярто назвал лидеров ЕС «няньками» во время поездки Зеленского в США

Сийярто обвинил Европу в попытках помешать завершению конфликта на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Европейские лидеры сопровождали президента Украины Владимира Зеленского в качестве «нянек» во время поездки в Вашингтон, чтобы помешать процессу мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Они [европейские лидеры] прибыли, чтобы убедить президента Трампа не убеждать президента Зеленского в необходимости прекращения войны. Европейцы приехали в Вашингтон, чтобы продлить войну, и, к сожалению, преуспели в этом, поскольку война продолжалась», — сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии назвал «сопровождение» Зеленского европейскими политиками «унизительным» для лидера суверенной страны. «Это показывает, что «сиделки» не оставляют пациента в покое. Если вы лидер суверенной страны и вас куда-то приглашают, то другие шесть или десять лидеров с вами не едут. Это было воспринято очень плохо», — подчеркнул Сийярто.

О чем говорили Трамп, Зеленский и лидеры ЕС: полное видео с переводом
Политика

Он также заявил, что конфликт мог завершиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Однако тогда, по словам Сийярто, европейцы «надавили, поощрили или проинструктировали» Зеленского продолжить войну. Он подчеркнул, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты сейчас, будут хуже для Украины и Европы, чем те, что предлагались четыре года назад.

«Половина страны лежит в руинах в буквальном смысле этого слова. Европейская экономика находится в тяжелом положении. Была разрушена основа для роста европейской экономики, которая представляла собой сочетание западных технологий и дешевой российской энергии», — отметил Сийярто. По его версии, Европа боится мира, так как после заключения соглашения избиратели начнут задавать «неприятные вопросы».

Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским состоялась 18 августа в Белом доме. Она прошла после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Вместе с президентом Украины в Вашингтон приехали семь европейских лидеров — премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей». Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.

Анастасия Карева
Петер Сийярто Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп Вашингтон переговоры ЕС
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
