Сийярто назвал лидеров ЕС «няньками» во время поездки Зеленского в США

Европейские лидеры сопровождали президента Украины Владимира Зеленского в качестве «нянек» во время поездки в Вашингтон, чтобы помешать процессу мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Они [европейские лидеры] прибыли, чтобы убедить президента Трампа не убеждать президента Зеленского в необходимости прекращения войны. Европейцы приехали в Вашингтон, чтобы продлить войну, и, к сожалению, преуспели в этом, поскольку война продолжалась», — сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии назвал «сопровождение» Зеленского европейскими политиками «унизительным» для лидера суверенной страны. «Это показывает, что «сиделки» не оставляют пациента в покое. Если вы лидер суверенной страны и вас куда-то приглашают, то другие шесть или десять лидеров с вами не едут. Это было воспринято очень плохо», — подчеркнул Сийярто.

Он также заявил, что конфликт мог завершиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Однако тогда, по словам Сийярто, европейцы «надавили, поощрили или проинструктировали» Зеленского продолжить войну. Он подчеркнул, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты сейчас, будут хуже для Украины и Европы, чем те, что предлагались четыре года назад.

«Половина страны лежит в руинах в буквальном смысле этого слова. Европейская экономика находится в тяжелом положении. Была разрушена основа для роста европейской экономики, которая представляла собой сочетание западных технологий и дешевой российской энергии», — отметил Сийярто. По его версии, Европа боится мира, так как после заключения соглашения избиратели начнут задавать «неприятные вопросы».

Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским состоялась 18 августа в Белом доме. Она прошла после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Вместе с президентом Украины в Вашингтон приехали семь европейских лидеров — премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей». Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.