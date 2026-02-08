В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис

Министерство торговли Турции наложило штраф в размере более 1,8 млн турецких лир (около 3,2 млн рублей) на заведение, которое включило плату за обслуживание в стоимость блюд. Об этом пишет Anadolu.

В начале февраля в Турции вступило в силу постановление, которое запрещает ресторанам, кафе, локантам (традиционные турецкие кафе) и кондитерским взимать с клиентов какие-либо дополнительные сборы. По новым правилам цены в меню должны быть окончательными, а с клиентов запрещено брать плату свыше стоимости заказанных блюд и напитков. Все дополнительные сборы должны быть заранее четко указаны в меню.

После этого в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что некоторые заведения начали завышать цены в меню, включая в стоимость блюд ту сумму, которую раньше взимали под предлогом платы за обслуживание.

Министерство торговли сообщило, что начало расследование по этому вопросу. В заявлении ведомство привело пример заведения, которое до вступления в силу новых правил предоставляло услуги за 15 тыс. турецких лир + 12% за обслуживания (в общей сложности 16,8 тыс. турецких лир). Теперь же стоимость услуг выросла до 16,5 тыс. турецких лир.

Ведомство сочло, что действия заведения попадают под определение «недобросовестного повышения цен». В связи с этим министерство решило наложить на него штраф в размере 1,86 млн турецких лир.

Кроме того, к заведению применили административные меры, так как в прайс-листе алкогольных напитков отсутствовало обозначение валюты, а в меню не указана дата изменения цен. Министерство подчеркнуло, что будет бороться с попытками обойти положения нового законодательства.