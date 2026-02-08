 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис

Министерство торговли Турции наложило штраф в размере более 1,8 млн турецких лир (около 3,2 млн рублей) на заведение, которое включило плату за обслуживание в стоимость блюд. Об этом пишет Anadolu.

В начале февраля в Турции вступило в силу постановление, которое запрещает ресторанам, кафе, локантам (традиционные турецкие кафе) и кондитерским взимать с клиентов какие-либо дополнительные сборы. По новым правилам цены в меню должны быть окончательными, а с клиентов запрещено брать плату свыше стоимости заказанных блюд и напитков. Все дополнительные сборы должны быть заранее четко указаны в меню.

После этого в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что некоторые заведения начали завышать цены в меню, включая в стоимость блюд ту сумму, которую раньше взимали под предлогом платы за обслуживание.

В Турции запретили ресторанам взимать дополнительные сборы. В чем суть
Life
Фото:Nil Karagoz / Shutterstock / FOTODOM

Министерство торговли сообщило, что начало расследование по этому вопросу. В заявлении ведомство привело пример заведения, которое до вступления в силу новых правил предоставляло услуги за 15 тыс. турецких лир + 12% за обслуживания (в общей сложности 16,8 тыс. турецких лир). Теперь же стоимость услуг выросла до 16,5 тыс. турецких лир.

Ведомство сочло, что действия заведения попадают под определение «недобросовестного повышения цен». В связи с этим министерство решило наложить на него штраф в размере 1,86 млн турецких лир.

Кроме того, к заведению применили административные меры, так как в прайс-листе алкогольных напитков отсутствовало обозначение валюты, а в меню не указана дата изменения цен. Министерство подчеркнуло, что будет бороться с попытками обойти положения нового законодательства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Турция рестораны цены штраф
Материалы по теме
В «Яндекс Такси» рассказали о росте цен до 25% из-за снегопада в Москве
Общество
Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России
Экономика
Рост цен в начале января в шесть раз превысил результат конца декабря
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Сийярто назвал лидеров ЕС «няньками» во время поездки Зеленского в США Политика, 23:23
Times узнала о планах Лондона продавать нефть с захваченных танкеров Политика, 23:07
В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис Бизнес, 22:42
AFP рассказало о попавших в бюрократический тупик домах России в Берлине Политика, 22:19
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте Спорт, 22:07
РСТ заявил, что иск ГП к «Сирена-Трэвел» не повлияет на бронирования Бизнес, 22:05
Guardian узнала, что Британия обсуждала захват танкера теневого флота Политика, 22:00
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Маск анонсировал массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi Бизнес, 21:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 21:43
Четыре беспилотника сбили над Россией и Черным морем за 12 часов Политика, 21:39
Российский саночник Репилов занял 14-е место. Что происходит на Играх Спорт, 21:35
Украинский клуб сменил капитана после его слов команде на русском языке Спорт, 21:34
WSJ рассказала о «тайном фонде» в США из средств для малоимущих Политика, 21:32